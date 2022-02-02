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日經：蘋果優先生產iPhone 新款iPad出貨仍有得等

編譯簡國帆／綜合外電
日經新聞分析的蘋果出貨數據顯示，購買新款iPad的消費者仍得等上長達九周才能拿到貨。歐新社
日經新聞分析的蘋果出貨數據顯示，購買新款iPad的消費者仍得等上長達九周才能拿到貨。歐新社

日經新聞分析過去兩個月來的蘋果出貨數據指出，由於蘋果仍在趕忙出清去年底迄今的累積訂單，購買新款iPad的消費者仍得等上長達九周才能拿到貨。

日經從去年11月初以來，就在追蹤蘋果在25個關鍵國家與地區的產品出貨時間，包括美國、中國及日本等，1月28日的蘋果網站數據顯示，若消費者訂購64GB版本的新款iPad，平均要等約50天，等待時間只比去年12月出的55天稍微縮短。

在此同時，新款iPhone的出貨等待時間已大幅縮短，去年底要等一個多月，但現在部分機型只要等約十天就好。

蘋果執行長庫克在日前的財報說明會說，受供應限制影響，上季只有iPad銷售未成長，「但整體來說，我們確實看到本季的供應鏈限制比上季好轉」。

不過，日經的最新分析顯示，部分亞洲市場仍面臨長久的等待時間。例如菲律賓的消費者若在1月28日訂購太空灰的256 GB版本iPad，要等約63天，馬來西亞的等待時間則約為54天。

相較下，最新款iPhone和Apple Watch等待時間都已大幅縮短。256GB版本iPhone 13 Pro在25個關鍵地區的出貨時間已減少到約十天，遠短於去年11月中的約一個月，Apple Watch 7的出貨時間也降到約十天，也比去年11月中的一個多月短得多。

蘋果 iPhone Apple Watch

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