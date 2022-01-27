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庫克：蘋果見到元宇宙龐大潛力 正大力投資AR

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果執行長庫克。（路透）
蘋果執行長庫克。（路透）

蘋果執行長庫克表示，公司見到元宇宙的龐大潛力，同時透露蘋果正大力投資於擴增實境（AR）領域。另外，庫克也提到，蘋果對iPhone的長期維持非常樂觀的看法。

此前，有關蘋果正切入元宇宙這類虛擬實境未來的爆料消息和傳言不斷。庫克27日在蘋果財報會議上證實，該公司有意發展這塊領域，而且已經投資於AR。

當庫克被問到有關元宇宙的議題時，他表示：「我們是一家投入創新事業的公司。我們在App Store有超過1萬4000個AR應用程式。」以往每當庫克被問及有關AR/VR等問題時，他通常都如此回答。

不過，庫克這回提到，蘋果見到元宇宙領域有「龐大潛力」，而且正進行「相應的投資」。

元宇宙指的是，人們在未來將利用虛擬實境頭戴裝置來執行工作、參加活動或進行社交。臉書母公司Meta已對這類虛擬實境進行早期嘗試。

庫克提及AR應用程式並不令人意外，因為蘋果早在讓旗下產品iPad Pro和iPhone 12 Pro加裝LiDAR（光學雷達）時，就已經在推動AR體驗。

市場上的傳言是，蘋果正在努力開發一款AR與VR混合式（MR）頭戴裝置，可能在2022年推出。

另外，庫克表示，蘋果對iPhone做為一項長期產品，維持非常樂觀的看法，而且該公司仍在5G初期發展的機會。他也表示，沒有必要對蘋果供應鏈進行根本性的調整。

蘋果 庫克 元宇宙

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