蘋果擠下華為 iPhone登上中國智慧型手機銷售冠軍

蘋果的iPhone登上中國智慧型手機銷售王。(路透)

根據產業分析公司Counterpoint，睽違6年後，蘋果 （Apple）再度榮登中國智慧型手機 銷售王寶座，在美國制裁對手華為 之際，在2021年最後一季取得創新高的市占率。

法新社報導，Counterpoint在昨天發布的報告中說，去年10月至12月，iPhone銷售量增加，讓蘋果在高度競爭的中國市場取得23%的市占率。

這讓蘋果自2015年最後3個月以來，再度榮登中國銷售冠軍，擠下中國的智慧型手機製造商Vivo。

Counterpoint表示，在「強大的線下滲透率」推動下，Vivo與另一個中國品牌Oppo緊追在後。

但中國去年10月至12月的智慧型手機銷售量仍比前年同期減少9%。

Counterpoint研究分析師張蒙萌（Mengmeng Zhang）說：「由於定價策略奏效並贏得華為（Huawei）的高端用戶，蘋果繳出亮眼的成績單。」

她並說：「iPhone 13去年9月上市後，蘋果在中國市場躍升第一名。」張蒙萌指出，iPhone 13的起價比對手機種低。

中國電信巨擘華為陷入美中貿易與科技對峙。美國禁止華為購買晶片等關鍵零件，並且禁止華為使用谷歌（Google）的Android作業系統，華為因而必須打造自己的作業系統。

去年12月，華為公布年營收比前一年減少近1/3，來到人民幣6340億元。

中國是蘋果的關鍵市場，在截至去年9月這一年，包括中國、香港與台灣在內，蘋果在大中華地區的銷售量成長70%。