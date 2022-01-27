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iPhone當「收銀機」？蘋果傳新服務 店家可感應式收款

編譯洪啟原／綜合報導
消息人士透露，蘋果（Apple）計畫推出一項新服務，將允許小企業直接利用iPhone接受顧客付款，無須額外安裝收銀機。（路透）
消息人士透露，蘋果（Apple）計畫推出一項新服務，將允許小企業直接利用iPhone接受顧客付款，無須額外安裝收銀機。（路透）

彭博引述消息人士報導，蘋果Apple）計畫推出一項新服務，允許小型商家直接利用iPhone接受顧客付款，無須額外安裝收銀機。

消息人士透露，蘋果自2020年以來持續研究這項新功能，蘋果當時約1億美元收購加拿大新創科技公司Mobeewave。該公司開發的創新技術，號稱信用卡只要貼近智慧手機就可進行感應式付款。消息人士說，這個新系統可能採用iPhone支付服務Apple Pay的近距離無線通訊（NFC）晶片。

為了支援iPhone支付結帳，商家目前須利用Square等支付業者的插卡式收銀機或透過藍芽連結iPhone。消息人士說，蘋果即將推出的功能，將把iPhone轉變成「收銀機」，以便在餐車或美容院消費的客戶，只須將信用卡或iPhone貼近商家的iPhone，就可感應式付款。

消息人士指出，目前不清楚接受支付選項是否成為Apple Pay的其中一項功能，但開發這項功能的團隊，一直在蘋果的支付部門工作；該團隊是從Mobeewave挖角過來的。目前也不清楚蘋果是否有意與現有的支付網路合作，或獨自推出這項新功能。

消息人士也說，蘋果可能在未來數月透過軟體更新，帶入這項新功能，強調蘋果預料短期內發布第一個beta版本的iOS 15.4，最快可能在春季對消費者宣布這項消息。蘋果發言人對此不予置評。

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