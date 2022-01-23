蘋果秋季傳發表14款新裝置 史上最多

彭博資訊時事通訊記者葛曼爆料，蘋果準備在秋季發表會一口氣推出14款新裝置，將是史上最多。(路透)

蘋果 正準備在秋季發表會推出一系列新品，彭博資訊時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）在他的「Power On」專欄中指出，這將是蘋果歷年來推出最多款新裝置的發表會。

葛曼表示，蘋果準備推出14款新產品，包括四款新iPhone （iPhone 14、iPhone 14‌ Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14‌ Pro Max），升級版的平價筆電MacBook Pro、更新版的大螢幕桌機iMac、新款筆電Mac Pro、重新設計的MacBook Air、第二代AirPods Pro，三款Apple Watch（Series 8、SE以及Rugged）、平價iPad以及全新iPad Pro機型。

葛曼說，多數的新裝置預料在秋季登場，但新款iMac可能提前發表。蘋果計劃在3月或4月的春季發表會率先推出幾項新品，包括支援5G功能的iPhone SE、搭載A15晶片 的iPad Air，且可能發表至少一款Mac。

科技網站MacRumors披露，蘋果可能在春季發表會讓另一款Mac配備M1 Pro晶片，不是高價位的iMac‌，就是Mac mini。但大部分的Mac新品資訊，包括Mac Pro和大改版的MacBook Air，預料在秋季發表會登場。

葛曼揣測，新一代iPad Pro預料搭載M2仿生晶片和支援無線充電技術，這款新品預料在秋季發表會亮相。蘋果已為九款新iPad和三款新iPhone提交申報文件，所以春季表會可能不只發表一款iPad。

蘋果原本計劃今年發表擴增和虛擬實境（AR/VR）頭戴裝置，但有傳言指出，這款裝置可能延後至2023年問世，因有些問題尚待解決。