微軟科技史最大手筆併購動視暴雪 恐面臨全球監管難關

CNBC報導，有分析師指出，微軟併購動視暴雪勢必引發全球反壟斷監管機構的密切審查。美聯社

微軟 （Microsoft）18日宣布將以687億美元收購遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard），可能成為美國科技業史上最大手筆收購案。但分析師 指出，這筆交易規模龐大，勢必引發全球反壟斷監管機構的嚴加審查。

CNBC報導，微軟除了須取得動視暴雪股東的同意，最重要的是爭取監管機構同意。對微軟來說，這樁交易的規模比過去任何一件收購案高出一倍多。微軟上次大手筆收購是在2016年，當時斥資260億美元收購專業人士社群網站LinkedIn。

Elevation分析師貝蒂‧張（Betty Chan）指出，微軟收購動視暴雪，無疑會面臨全球反壟斷監管機構在水平面和垂直面的嚴加審查。微軟併購動視暴雪後，預料成為全球營收第三大的遊戲公司。

貝蒂‧張認為，反壟斷的主要審查焦點將放在動視暴雪廣泛、領先的遊戲產品組合，與微軟的遊戲主機和硬體系統這兩者的結合。

貝蒂‧張預估，這樁交易須獲得美國、歐盟及中國大陸三方的核准，並預估微軟2022年底有望完成交易。

微軟當今市值約為2.3兆美元，收購動視暴雪的金額僅占總市值的3%。

微軟表示，將以全現金收購動視暴雪，而非用股票交易。儘管收購金額龐大，但對微軟不是問題。截至去年9月底，微軟坐擁1300億美元現金和與現金等值的資產，其中85%是短期投資項目。

目前不確定美國聯邦貿易委員會（FTC）和美國司法部 的反壟斷部門，是否會審查微軟和動視暴雪的併購案。可以確定的是，這樁交易案將面臨大規模的審查，且FTC和司法部反壟斷部門近來已宣布準備擴大對交易案的審查。