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蘋果MR頭戴裝置 2個原因抬高售價 可能近3000元

編譯葉亭均／綜合外電
市場推測蘋果頭戴裝置產品的定價在1000至3000美元間。（路透）
市場推測蘋果頭戴裝置產品的定價在1000至3000美元間。（路透）

在市場紛紛臆測蘋果何時會推出混合實境（MR）頭戴裝置之際，有報導指出，這款產品的售價可能超過2000美元，昂貴的開發和零件合理化兩因素造成可能高昂定價。

ApppleInsider網站報導，蘋果這款頭戴裝置的開發過程很長，因此拉長上市的等待時間，很可能要在2022年底或延後至2023年推出。雖然市場預料這是一款高階裝置，傳言產品定價在1000至3000美元間，但蘋果可能把定價定在這個區間的中間值。

彭博資訊時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）在他的「Power On」專欄中表示，蘋果內部一直討論這款頭戴裝置的定價「高於2000美元」。他說，雖然蘋果通常對自家硬體產品的定價會高於競爭同業，但在頭戴裝置產品的高定價做法，顯然是「出自一些內部技術」。

葛曼提到一些迄今關於這款頭戴裝置的傳聞，包括使用與M1 Pro晶片同等級的兩個處理器、採用8K解析度顯示器面板、提供處方鏡片選項，以及高級音訊技術。這些元素的成本，加上長達七年的內部研發支出，被認為是合理化其高價的理由。

這款頭戴裝置的晶片被視為與M1 Pro同等級，原因是裝置需要高階繪圖處理。M1晶片使用的是8核心繪圖處理器（GPU），至於M1 Pro則配備14核心或16核心的GPU。

葛曼認為，這款頭戴裝置的賣點將是瞄準遊戲領域，定位為「遊戲開發人士的夢想」。此外，蘋果也可能攜手媒體合作夥伴，為頭戴裝置打造觀看內容。

通訊也可能是這款產品的一大賣點，預期會出現像是動畫表情功能（Animojis）和像是虛擬FaceTime的體驗。

至於產品名稱，葛曼預測可能命名為「Apple Vision」、「Apple Reality」、「Apple Sight/iSight」、「Apple Lens」或「Apple Googles」等。

蘋果 Apple 晶片

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