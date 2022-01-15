我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨家／華女時報廣場遭推落鐵軌身亡 當時地鐵正駛入

這些因素 恐導致美國今年通膨居高不下

馬斯克公司「Boring」報喜 拉斯維加斯通過首測

編譯陳律安／綜合外電
馬斯克Boring公司上周在拉斯維加斯通過第一項測試。路透
馬斯克Boring公司上周在拉斯維加斯通過第一項測試。路透

馬斯克的地下隧道建設公司Boring，上周在「賭城」拉斯維加斯舉行美國消費電子展（CES）之際，達成一項重要里程碑，也就是每日平均載運約1.5萬-1.7萬名旅客，等於近半參展人潮由Boring運送。

彭博資訊報導，拉斯維加斯會展和觀光局（LVCVA）官員，對這項首次測試的結果相當滿意。Boring說，旅客在三個站點的平均等候時間不到15秒，旅程平均不到兩分鐘，符合LVCVA預估。然而，馬斯克初期的願景之一顯然尚有待努力，因為行駛在Boring隧道系統的車輛仍須靠人類駕駛。

Boring的拉斯維加斯隧道系統，是該公司第一個商業計畫，其載客量和耐用度之所以重要，原因有二。首先，該公司正與全美數個城市協商，例如佛州羅德岱堡和加州聖貝納迪諾的地方政府，都想在簽約前看到Boring科技實際運作的情形。

再者，該公司在拉斯維加斯所獲得的報酬，與其在大型商展的載客表現有關。Boring已對LVCVA開立價值450萬美元的信用狀，若在大型商展期間，每小時平均載客量達3,960人，並持續13小時，每達成一次，Boring的欠款可減少30萬美元。

不過今年CES展的人潮，並未對Boring系統帶來嚴格考驗。由於新冠疫情急遽惡化，使CES展期縮短和參展人數減少，因此更少人搭乘這項系統，因此該系統在需求激增時的表現，仍有待觀察。

CES 馬斯克 加州

上一則

英國2022新生兒起名預測出爐 動畫人物和足球員上榜

延伸閱讀

從不套現、加倍買進 福特汽車始終是家族企業

從不套現、加倍買進 福特汽車始終是家族企業
特斯拉商品開放狗狗幣付款

特斯拉商品開放狗狗幣付款
馬斯克宣布狗狗幣可買特斯拉產品 激勵狗狗幣大漲

馬斯克宣布狗狗幣可買特斯拉產品 激勵狗狗幣大漲
馬斯克「鑽洞公司」隧道竟「塞車」 網友熱議安全問題

馬斯克「鑽洞公司」隧道竟「塞車」 網友熱議安全問題

熱門新聞

楊冪新廣告。翻攝自微博

楊冪單穿內衣秀豐滿上圍 入鏡5秒創1.5億閱讀量

2022-01-14 23:48
女以為老公要跟她提離婚，豈料收到驚喜大禮「一座城堡」。(取材自Instagram)

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

2022-01-10 05:01
美國德州少女蘿斯出生不久即被診斷出早衰症，這種疾病導致她快速老化、從小像個老婦，但她不畏病痛與外界眼光，樂當累積數百萬粉絲的「網紅」。取材自Instagram

15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世

2022-01-14 08:52
美國一位男子聲稱自己的生殖器因為新冠確診而縮小約4公分，也對他在床上能力的自信產生深刻影響。一位泌尿科醫師表示，「新冠陰莖」是真實現象，亦即男性生殖器的尺寸會因血管受損縮小。（示意圖，本報資料照片）

從沒想過的新冠副作用 他生殖器縮短了3.8公分

2022-01-13 01:11
美國Reddit網路論壇的「我是個混蛋嗎？」討論板近日有網友發文，自稱他跟妻子買的樂透中頭獎，贏得驚人的500多萬美元彩金，隨後分享自己規劃怎麼還債與投資，並透露完全沒打算跟家人分享這一筆意外之財。示意圖。路透/Sipa USA

買樂透中560萬美元不分家人 網友知情紛喊：不是混蛋

2022-01-11 05:56
口罩要戴好、戴滿，且隨時調整密合度。（本報資料照片）

戴口罩為何還被傳染？醫提出「正確戴口罩」7大建議

2022-01-14 03:22

超人氣

更多 >
免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂
楊冪單穿內衣秀豐滿上圍 入鏡5秒創1.5億閱讀量

楊冪單穿內衣秀豐滿上圍 入鏡5秒創1.5億閱讀量
快看世界／感染Omicron後 多少天內易傳染他人？

快看世界／感染Omicron後 多少天內易傳染他人？
涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子
免費新冠家用快篩劑 1/19起上網預訂 最快一周寄達

免費新冠家用快篩劑 1/19起上網預訂 最快一周寄達