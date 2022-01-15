馬斯克公司「Boring」報喜 拉斯維加斯通過首測

馬斯克Boring公司上周在拉斯維加斯通過第一項測試。路透

馬斯克 的地下隧道建設公司Boring，上周在「賭城」拉斯維加斯舉行美國消費電子展（CES ）之際，達成一項重要里程碑，也就是每日平均載運約1.5萬-1.7萬名旅客，等於近半參展人潮由Boring運送。

彭博資訊報導，拉斯維加斯會展和觀光局（LVCVA）官員，對這項首次測試的結果相當滿意。Boring說，旅客在三個站點的平均等候時間不到15秒，旅程平均不到兩分鐘，符合LVCVA預估。然而，馬斯克初期的願景之一顯然尚有待努力，因為行駛在Boring隧道系統的車輛仍須靠人類駕駛。

Boring的拉斯維加斯隧道系統，是該公司第一個商業計畫，其載客量和耐用度之所以重要，原因有二。首先，該公司正與全美數個城市協商，例如佛州羅德岱堡和加州 聖貝納迪諾的地方政府，都想在簽約前看到Boring科技實際運作的情形。

再者，該公司在拉斯維加斯所獲得的報酬，與其在大型商展的載客表現有關。Boring已對LVCVA開立價值450萬美元的信用狀，若在大型商展期間，每小時平均載客量達3,960人，並持續13小時，每達成一次，Boring的欠款可減少30萬美元。

不過今年CES展的人潮，並未對Boring系統帶來嚴格考驗。由於新冠疫情急遽惡化，使CES展期縮短和參展人數減少，因此更少人搭乘這項系統，因此該系統在需求激增時的表現，仍有待觀察。