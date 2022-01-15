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彭博：蘋果MR頭戴裝置可能延到2023年推出

編譯黃淑玲／綜合外電
彭博資訊引述消息來源報導，蘋果的混合實境（MR）頭戴裝置，上市時間可能延到2023年。圖為蘋果位於北京三里屯的直營店。 歐新社
彭博資訊引述消息來源報導，蘋果的混合實境（MR）頭戴裝置，上市時間可能延到2023年。圖為蘋果位於北京三里屯的直營店。 歐新社

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果Apple）考慮延後推出混合實境（MR）頭戴裝置，可能2023年才會上市。

消息來源表示，蘋果原本計劃在6月舉行的全球開發者大會（WWDC）上公開這項新產品，然後今年稍晚上市。不過，開發過程中遭遇過熱、攝影機和軟體等問題，進度落後，發表時間因而可能延到今年較晚時後，果粉想買到產品要等明年。

蘋果這個高端產品，結合虛擬實境（VR）與擴增實境（AR），是蘋果盛傳的「下一個重大產品」之一，而且是2015年推出智慧手表Apple Watch以來首個重要新產品。但蘋果從沒有正式公開談論過此頭戴裝置，其實產品已開發多年，且先前已延誤過。

另一位了解情況的人士透露，這款混合實境頭戴裝置蘋果2015年就開始研發，曾規劃於2021年對外發表，今年出貨。

彭博指出，蘋果MR頭戴裝置推出之初預料不會如iPhone那般大熱銷，但做為預期定價2,000美元起跳的高價利基產品，有望為蘋果帶進豐厚獲利。

據了解，這款新產品正克服的過熱問題，原因在於裝置使用的高階晶片，通常都放在專業級筆電裡，而蘋果首度推出的MR頭戴裝置要搭載兩個處理器，其中至少一個會與M1 Pro晶片同等級。

頭戴裝置上的攝影機，蘋果找上樂金伊諾特（LG Innotek）供應，據了解最快今年第2季開始生產。

知情人士說，蘋果最近已經通知供應鏈夥伴，MR頭戴裝置可能拖到2023年才開賣，但仍然繼續推動供應商在今年年底時要備貨完成，以便要推出時可立即就位。

根據蘋果目前提供給供應商的預測，MR頭戴裝置推出後第一年全球銷量估為700萬到1,000萬台；大約是每個蘋果門市每天賣出一台。

2023年的WWDC因而準備聚焦在為這個頭戴裝置建構VR與AR應用程式（App），頭戴裝置會有一個應用程式商店（App Store）。另外，蘋果也為頭戴裝置鋪好「地基」，包括能支援此一裝置的iPhone新版作業系統。

蘋果 App 晶片

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