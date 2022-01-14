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【食力】TikTok宣布3月進軍雲端廚房 年底全美設1000個據點

文／羅璿
2021年全球流量最高網站TikTok將於2022年3日正式跨足餐飲業，推出雲端廚房，首波設有300個據點。(取材自TikTok官網）
2021年全球流量最高網站TikTok將於2022年3日正式跨足餐飲業，推出雲端廚房，首波設有300個據點。(取材自TikTok官網）

社群媒體除了Po文、按讚，現在甚至還能引發新的菜色，2021年全球流量最高網站TikTok（抖音）於2021年12月17日宣布正式進軍雲端廚房！

TikTok進軍雲端廚房 2022年底前拼1000據點

TikTok抖音於2021年12月17日正式宣布推出雲端廚房，也就是說全球流量最高網站正式跨足餐飲業！

TikTok共同創辦人羅伯特·厄爾（Robert Earl）透露，2022年3月美國地區雲端廚房將上線300個據點，預計2022年底前達到1000個衛星據點。現已規劃的品牌包括義大利餐廳Buca di Beppo與Bertucci’s 等。

《彭博社》指出，TikTok上熱門的短影片中，有不少食譜、飲食相關短片，眾多食物相關影片輕鬆破百萬觀看次數。TikTok除了旗下有10億用戶之外，網絡安全公司Cloudflare更於2021年12月27日宣布，Tiktok打敗Google成為當年度流量最高網站，可見其社群影響力。

餐飲業社群媒體化，以po文、影片主導菜色

較特別的是，Tiktok透露雲端廚房上的菜色將以網路上的熱搜關鍵字、社群上的熱門影片為主。例如，2021年美國地區Google熱搜第一名的關鍵詞就是：「Baked Feta Pasta」（烤菲達起司義大利麵）。此外，還有「義大利麵形狀的氣炸起司條」、以及引起網友瘋狂關注的「玉米肋骨」。TikTok說明，甚至有許多菜色可能沒有單一研發者，還是由不同網友轉發同樣料理，促成的新品項。

厄爾補充，雲端廚房的部分獲利也將拿去幫助有廚藝研發潛力的創作者。總之，餐點會以什麼能引起話題討論為主。

名人推出雲端品牌  多有話題比哪裡更重要

近年歐美不少網紅、明星推出雲端廚房，讓TikTok相信由名人加持的雲端品牌也有發展潛力。厄爾舉例美國YouTuber吉米·唐納森Jimmy Donaldson（網路暱稱Mr. Beast 野獸先生）。唐納森於2020年12月的創立雲端漢堡專賣店 Mr. Beast Burger（野獸先生漢堡），在2021年12月28日全球達到破1000個據點，同時於台灣雲端廚房平台 Just Kitchen 17個衛星廚房上架。

雖然目前台灣雲端廚房能見到連鎖餐飲瓦城、名廚林泉（MUME主廚與創辦人），但還沒有國外這類社群網紅或藝人出現。而日前台灣也有網紅、明星跨入乾拌麵、手搖飲市場，搞不好進軍雲端品牌也能是下個趨勢。(本文授權轉載自食力)

雲端 TikTok 社群媒體

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