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iPhone 14 Pro傳鏡頭升級4800萬畫素 兼具兩開孔設計

編譯葉亭均／綜合外電
最新報告預測，蘋果今年將推出的iPhone 14 Pro主 鏡頭將升級至4800萬畫素。(歐新社)
最新報告預測，蘋果今年將推出的iPhone 14 Pro主 鏡頭將升級至4800萬畫素。(歐新社)

根據最新報告，蘋果即將推出的旗艦手機iPhone 14 Pro」可能搭載4,800萬畫素的後置鏡頭，大幅提升拍攝能力。

預測蘋果下一代新機配備4,800萬畫素鏡頭並不是最新的消息，不過AppleInsider網站援引集邦科技（TrendForce）的最新報告，內容與當前的傳言相符。該公司表示，此舉將使搭載1,200萬畫素主鏡頭的手機市占降至15%。　

若蘋果最新高階手機的鏡頭規格從1,200萬畫素改採4,800萬畫素，將代表是iPhone 6s以來首度提高鏡頭畫素，當時該款手機放棄800萬畫素，改採1,200萬畫素感測器。

這也不是首次傳言指iPhone 14 Pro機款將採4,800萬畫素主鏡頭。知名蘋果分析師郭明錤已數度如此預言，指出新的更大的感測器可以提供混合操作模式，並提供8K影片錄製功能。

此外，根據一位面板分析師的預測，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max除了將放棄螢幕上的「瀏海設計」，將同時會有一個圓形和藥丸形的開孔設計。

顯示器供應鏈顧問公司（Display Supply Chain Consultant，DSCC）分析師Ross Young在12的推文中表示，該公司現在認為 iPhone 14 Pro and Pro Max基款將同時有打孔和藥丸形開口設計。

Ross Young表示，在圓形孔中將放置臉部辨識的點狀投射器（Dot projector），至於藥丸形的孔中則會置放前置鏡頭與紅外線（IR）鏡頭。

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