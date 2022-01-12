我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron達高峰 FDA代局長：多數美國人終會染疫

中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

PS5缺貨 Sony今年將繼續生產百萬台PS4

編譯葉亭均／綜合外電
Sony PS5在紐約市曼哈頓一家商店內展售。(路透)
Sony PS5在紐約市曼哈頓一家商店內展售。(路透)

Sony集團今年將持續生產PlayStation 4遊戲主機，以便度過全球供應鏈受擾導致PlayStation 5主機產量受限的情勢。

PS5主機從2020年11月上市以來，便持續處在極度供不應求的情況。彭博資訊12日引述知情人士報導，Sony去年底已告知組裝合作業者，2022年全年將持續生產PS4主機。

此前，雖然Sony從未正式宣布何時將停產PS4，但消息人士透露，該公司曾經規劃要在2021年底停止組裝PS4。

消息人士說，最新的策略將讓今年增加供應約100萬台的PS4主機，協助抵銷一些PS5的生產壓力。不過，100萬台的數字，將因應需求變化而調整。PS4主機用到的先進晶片較少，較容易生產，而且能做為在預算上較划算的PS5替代品。

兩名消息人士說，PS4的生產成本較低，增加該款主機的訂單，將讓Sony在與製造合作業者議價時有更多迴旋空間。

Sony發言人證實今年將持續生產PS4，同時表示該公司沒有計劃要停產PS4，「這是最暢銷的遊戲主機之一，而新舊機款之間總要有切換」。

負責主管PlayStation的Sony互動娛樂事業總裁兼執行長萊恩（Jim Ryan）曾表示，公司對於PlayStation 5的宏大目標是快速移轉到最新硬體。不過，新冠疫情拖累整個遊戲產業的軟體開發速度，同時也導致硬體需求激增、基本零件短缺。這使得遊戲主機「一機難求」，而且欠缺必須入手的獨家遊戲的強勢遊戲產品組合。

PS4是在2013年推出，迄今銷量超過1.16億台，依然是玩家之間受歡迎的選擇，其遊戲訂用與軟體銷售也為Sony遊戲部門貢獻很大一部分的收益。

PlayStation事業正忙著因應一系列意外挑戰，包括PS5的生產步調比預期慢，還有網路黃牛搶購新主機，導致零售供應受擾。根據Sony一名主管透露，讓PS4延續生產，顯然是被Sony內部視為填補供應不足、把玩家留在PS生態體系內的一種方式。

疫情 預算 供應鏈

上一則

萬里長城整條變綠的 BV巨型廣告賀新年

下一則

把新冠疫苗當仙丹 印度老翁1年接種12劑 半小時打2針

延伸閱讀

Sony發表新一代VR頭戴裝置 元宇宙體驗再升級

Sony發表新一代VR頭戴裝置 元宇宙體驗再升級
Sony也要賣電動車了 今春成立新公司準備搶市

Sony也要賣電動車了 今春成立新公司準備搶市
蜘蛛人全球票房破10億美元 成2021年最賣座電影

蜘蛛人全球票房破10億美元 成2021年最賣座電影
史普林斯汀歌曲版權 傳5億天價賣索尼

史普林斯汀歌曲版權 傳5億天價賣索尼

熱門新聞

現代人幾乎人手一支智慧型手機，但就算買了再好的手機，電池也會隨著使用年份漸漸老化，變得越來越耗電。（ingimage）

iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電

2022-01-06 18:34
男子假裝要餵奶奶吃西瓜結果自己獨吞，被一旁的黃金獵犬暴打。(取材自推特)

他餵奶奶吃西瓜…下秒自己吞掉 被毛孩暴打教訓

2022-01-04 21:49
女以為老公要跟她提離婚，豈料收到驚喜大禮「一座城堡」。(取材自Instagram)

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

2022-01-10 05:01
美國前實境秀女星兼現任網紅史蒂芬妮覺得賣「瓶裝屁」會是一個好笑的宣傳行動，可以吸引很多人的關注，於2021年11月開始銷售。不到一個月就大賺10萬美元。(取材自Instagram@stepankamatto)

1周賣50瓶「屁」她吃太多豆奶胸痛就醫 乾脆宣布退休

2022-01-06 01:27
女在-10度低溫天氣發現紙箱裡的棄嬰。(取材自nypost)

女在低溫天氣發現紙箱棄嬰 夾著一張絕望紙條

2022-01-04 22:51
龐培歐去年11月中旬出席維吉尼亞州自由大學的學位授予典禮，明顯瘦了一大圈，判若兩人。（美聯社）

前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡

2022-01-07 04:06

超人氣

更多 >
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」
Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用
認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警
李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了
超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因