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「榮耀」折疊機Magic V發表會 CEO現場摔手機

記者林宸誼／綜合報導
榮耀CEO趙明現場摔售價人民幣9999元Magic V折疊螢幕手機，以驗證榮耀產品的實力。（取材自快科技）
榮耀CEO趙明現場摔售價人民幣9999元Magic V折疊螢幕手機，以驗證榮耀產品的實力。（取材自快科技）

中國手機品牌榮耀10日宣布推出折疊螢幕手機榮耀Magic V，榮耀CEO趙明現場摔售價人民幣9999元（約1575美元）折疊螢幕手機，以驗證榮耀產品的實力，如他所料「手機掉落之後沒有任何損傷」。

華西都市報旗下新媒體「封面新聞」報導，與此同時，趙明喊出：「折疊螢幕手機進入主力機時代」，先前華為、OPPO等手機廠商已先後推出折疊螢幕手機。

西南證券預計2022年全球折疊螢幕手機出貨量將達到1800至2000萬支，年增超過100%，滲透率從2020年0.18%上升至1.83%。該券商指出，消費者對智慧手機大螢幕便攜的潛在需求遠未被滿足，預計折疊螢幕手機的滲透率未來仍有大幅提升的空間。

長城證券則認為，伴隨著折疊螢幕手機技術不斷成熟，價格持續下探，出貨量將大幅提升，預計折疊螢幕手機將成為對話模式的革命性創新，給飽和的手機市場注入新活力。太平洋證券也指出，折疊螢幕智慧手機行業正迎來快速成長階段，2022年將成為行業爆發元年。

中國摺疊螢幕手機市場發展，始於2018年柔宇發布首款消費級折疊螢幕手機，隔年三星、華為、摩托羅拉陸續發布折疊螢幕手機。2021年，小米、OPPO等手機廠商陸續入局，華為進入豎向折市場，發布P50 Pocket，折疊螢幕市場持續放量，邁入規模化發展期。

這次榮耀憑藉MagicV殺入折疊螢幕，則為本就廝殺激烈的折疊螢幕手機再添一把火，定價人民幣萬元左右的榮耀首次提出：「折疊螢幕進入主力機時代」，由此榮耀也露出了爭霸高階市場的野心。

新浪數碼報導，談到榮耀的獨立，以及跟華為的關係，趙明明確表示，「我們不是任何人的延續，我們是榮耀自己」。對於榮耀獨立後的幾款產品與華為的產品非常相似，趙明表示這跟產品規劃有關，畢竟榮耀獨立是一件比較突然的事情，產品規畫在一定時間內必然是有聯繫的。

趙明指出，榮耀Magic V折疊螢幕手機，無論是軟體，包括Magic Live智慧引擎，還是硬體上的鉸鏈，都是屬於榮耀自己的東西，未來榮耀的核心是踏踏實實構建自己的體系。

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