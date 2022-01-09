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具5G功能iPhone SE 傳3月發表

編譯黃淑玲／綜合報導
圖為2020年發表的iPhone SE。(美聯社)
圖為2020年發表的iPhone SE。(美聯社)

蘋果Apple）今年3月或4月的春季新產品發表會，預料將再度以線上方式舉行，而且傳出將發表具5G功能的新版iPhone SE。

根據彭博資訊撰寫「Power On」時事通訊的記者葛曼（Mark Gurman）引述消息來源指出，蘋果春季產品發表會今年預料在3月或4月再度於網路上舉行。因此，最快的話，新版iPhone SE可望在第1季問世。

新聞網站Apple Insider指出，2014年到2020年，蘋果都在3月發表新產品，不過去年則是大部分以發布新聞的方式，宣布推出新產品。

根據葛曼獲得的訊息，備配5G通訊能力的新版iPhone SE會是春季發表會的焦點。新版SE基本上維持原有的外型，重點放在內部升級。

發表會應該也會包含蘋果自家晶片Apple Silicon的新進展，以及其於Mac mini或MacBook Air的最新應用。

春季發表會後，下一個主要活動將是6月登場的全球開發者大會（WWDC），蘋果慣常在這個活動上發表作業系統更新資訊。WWDC今年幾乎也可以確定會是場線上活動。

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