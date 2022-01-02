iPhone 14？新Apple Watch？蘋果今年新品5大預測

市場期待蘋果公司今年推出功能強大的新產品。（歐新社）

迎接新的一年，蘋果 公司將推哪些新品？為彭博資訊撰寫「Power On」時事通訊的記者葛曼（Mark Gurman）預測，蘋果今年將有較強的新iPhone 、ＡirPods等產品陣容登場，更可能推出虛擬實境（VR）頭戴裝置，以及價格僅當前高階專業螢幕Pro Display XDR售價一半的顯示器。

以下為葛曼點名市場謠傳蘋果2022年新品的亮點和品項：

外接螢幕

目前蘋果提供銷售的高階專業螢幕Pro Display XDR售價達4999美元，是款32吋Retina 6K顯示器，其亮度最高可達1600尼特。葛曼預測，蘋果今年將推出售價較低的螢幕做為第二選擇，價格「會是Pro Display XDR價格的約一半」。

葛曼認為Pro Display XDR顯示器的生產成本從推出以來「可能下滑」。

市場在去年12月傳言樂金（LG）正在開發基於當前Pro Display XDR和 iMac尺寸的三款顯示器，相當於24吋、27吋和32吋顯示器。

沒劉海的iPhone 14、有5G的iPhone SE

葛曼預測，蘋果今年新款旗艦手機 iPhone 14將搭載「打孔設計」的面板以放置前置鏡頭，以消除「劉海」設計。

雖然打孔可能代表較少的TrueDepth相機配置元素直接暴露給用戶，但蘋果將想出替代方法讓旗艦手機保有臉部辨識解鎖功能。這可能採取藏在面板下的做法，在螢幕背後運作、但視線看不見。

iPhone 14的其他傳聞包括鈦金機殼、無插孔、甚至沒有SIM卡槽。

葛曼還預測蘋果今年上半年就會推出升級版、支援5G連網功能的新款iPhone SE。

新款MacBook Air搭載M2處理器

葛曼預測蘋果今年將推出新款MacBook Air，搭載蘋果自家設計的新晶片M2處理器，預期擁有多達10核心的繪圖處理器（GPU），但不清楚速度或CPU的核心數會有多少改變。

另一些預測包括，新款MacBook Air設計將大改，整機取消楔形設計，改為直角邊。 同時機身整體也會更輕更薄，但螢幕維持13吋。還有傳聞指出MacBook Air將採用mini LED背光設計，但不具備ProMotion自動適應螢幕更新率技術。

三款新的Apple Watch

葛曼預測蘋果將推出三款新的Apple Watch，包括新的SE、Series8和一款專為極限運動愛好人士設計的堅固耐用款手表。

首款MR頭戴裝置

葛曼預測蘋果將推出第一款VR頭戴裝置，含有一些擴增實境（AR）功能，也就是混合實境（MR）頭戴裝置。根據創投公司Loup Ventures的預測，這款MR裝置將在今年6月的蘋果開發者大會（WWDC）亮相，最快2023年在市場銷售。