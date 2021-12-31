桌上型電腦2021年大復活 全球出貨成長7%

桌上型電腦2021年全球出貨量反彈；筆記型電腦需求也繼續成長。(路透)

華爾街 日報引用調研公司 International Data 的數據報導，今（2021）年電腦桌機大復活，全球出貨量估計成長7%。

2020年新冠疫情 開始全球爆發之初，桌機銷量大跌。因為上班族、學生居家避疫，遠距工作或上課，選擇買的電腦類型是便於攜帶移動、運用彈性高的筆記型電腦。在疫情之前，由於輕薄光鮮的筆電、智慧手機 等裝置，早已占據大部分市場；疫情襲來，本以為只會加重這種淘汰桌機的趨勢。結果，今年桌機的需求卻反彈。

美國電腦大廠戴爾（Dell）與惠普（HP）早已表示，歷經2020年的頹勢之後，看好今年桌機全球出貨量增加。主要是今年疫情趨穩後，人們有的重回辦公室工作，有的把居家辦公的環境設備更加固定下來，桌機需求因而轉強。

HP個人系統總裁Alex Cho對華爾街日報說：「對許多在家工作的人來說，之前可能用筆電還可以，現在他們想要諸如比較大的顯示器之類的配備，來真正提高生產力。」

筆電的銷量也還是維持一定熱度，不過以調研公司IDC估計的數據，出貨成長放緩，2021年的成長率，由2020年的29%降到15%。

桌上電腦的存在，至今已經邁入第五個10年。IDC的資料顯示，2009年筆電銷售首度超越桌機，差不多同一時間，智慧手機興起，等於把電腦放進每個人的口袋。另外，蘋果iPad等平板電腦，市場接受度亦廣為提升。

然而即便歷經疫情，桌機還是很難被殺死。相近的價格下，桌機與筆電一比，桌機的運算速度、記憶體、大螢幕、相機品質都勝過筆電。

IDC全球行動裝置追蹤器研究經理Jitesh Ubrani說：「桌機確實提供高價值、表現較佳。這些是大家依舊在意的事，也會繼續在意下去。」