我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

廣西驚見「文革式防疫」 違規嫌犯遊街示眾

語音助理Alexa要10歲女童嘗試危險挑戰 亞馬遜火速修正

編譯林奇賢／綜合外電
日前一名美國女童向智慧音箱Echo語音助理Alexa提問，沒想到Alexa根據網路搜尋的結果，竟然建議女童嘗試可能觸電的挑戰。路透
日前一名美國女童向智慧音箱Echo語音助理Alexa提問，沒想到Alexa根據網路搜尋的結果，竟然建議女童嘗試可能觸電的挑戰。路透

亞馬遜智慧音箱Echo是國外相當普遍的智慧家居裝置。Echo提供便利的聽音樂方式、可控制其他智慧裝置，還能快速回答問題，但至今仍遠遠稱不上完美，甚至可能造成傷害。日前Echo的語音助理Alexa，傳出建議美國一名10歲女童嘗試一個危險的「挑戰」，所幸沒有發生任何憾事。

BBC報導，Alexa對這位女童說的是：「將手機充電器插進牆上的插座，但不要插到底，接著用一美分的硬幣碰觸插頭露在外面的那部分。」

女童的母親莉芙黛兒（Kristin Livdahl）在推特上發文來描述當時的情況：「我們在進行一些肢體動作的挑戰，像是躺下後翻來翻去，並試著讓腳上鞋子不會脫落，這是（體育課）老師先前在YouTube上的提議。可是當時戶外天氣不好。她就想要嘗試別的挑戰。」

於是女童跟Alexa說，「給我一個挑戰」，Alexa便根據「網路搜尋的結果」，提出上述建議。這個危險的活動名為「硬幣挑戰」，約一年前開始流行於TikTok和其他社群媒體

金屬會導電，若插進有電的插座，可能導致觸電、起火，甚至造成其他傷害。英國Carlisle East消防分隊長Michael Cluster表示，「我知道此舉可能使人失去手指、手、乃至手臂，造成嚴重傷害」。美國消防單位也呼籲不要進行這種挑戰。

莉芙黛兒也說，她當下立刻阻止。然而，她女兒也「很聰明，所以沒做」。

亞馬遜隨後向BBC發布聲明，該公司已修正這個錯誤，以防未來Alexa向人們提出進行這類活動的建議。

亞馬遜 社群媒體 手機

上一則

好心人捐機票…德州老狗走失2年與主人重逢

下一則

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

延伸閱讀

亞馬遜 / CVS / Walgreens 限COVID-19測試劑購買量

亞馬遜 / CVS / Walgreens 限COVID-19測試劑購買量
賭城CES大展 亞馬遜、Meta、T-Mobile、Pinterest退出

賭城CES大展 亞馬遜、Meta、T-Mobile、Pinterest退出

亞馬遜雲端事業 遭反托辣斯調查

亞馬遜雲端事業 遭反托辣斯調查
彭博：美FTC對亞馬遜雲端業務展開反托辣斯調查

彭博：美FTC對亞馬遜雲端業務展開反托辣斯調查

熱門新聞

德國女模艾蕾娜耶爾迪茲因為試穿伴娘服太好看，被新娘要求「別來婚禮」。（取材自Instagram@alenayildiz）

身材太好被新娘取消伴娘資格 女模傻眼：禮服妳選的

2021-12-26 01:21
美國有名婦女日前自歐洲返回美國，原本行李內裝有價值超過3000美元的禮物，不過抵達後竟然發現裡面的東西被「大量狗糧」取代。歐新社

被掉包？她托運行李裝滿3000元禮物 落地竟成「狗糧」

2021-12-27 02:18
日本網友養大白熊犬才6個月，就長到相當驚人的尺寸。（取材自推特）

大白熊犬養6個月「大到難以出門散步」 網：這是熊吧

2021-12-23 18:58
美國達美航空23日一班佛州坦帕飛往亞特蘭大的客機發生「不守規矩」的女乘客跟另一名男乘客起口角，隨後更朝著對方吐口水及出拳毆打他的頭部。據報導，這名女乘客在飛機降落後，隨即遭亞特蘭大警方逮捕及移交聯邦調查局。翻攝自YouTube、Instagram

影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

2021-12-28 06:10
國際航空公司醫學顧問警告，隨著變種病毒Omicron現跡並漸漸成為主流變異株，搭乘飛機的旅客在旅途中染疫的風險是先前的兩到三倍。（美聯社）

搭機染Omicron風險是Delta 2到3倍 防疫這幾點快學起來

2021-12-22 03:21
一名女網友發現氣泡紙包著玻璃瓶蓋，就能輕鬆地打開。 (取材自臉書)

玻璃瓶蓋老是打不開 裹「這種紙」輕鬆開罐

2021-12-23 23:57

超人氣

更多 >
張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金

張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金
CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高
「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋

「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋
Omicron是不同的疾病？牛津專家：高死亡率已成歷史

Omicron是不同的疾病？牛津專家：高死亡率已成歷史
日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神