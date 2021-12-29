語音助理Alexa要10歲女童嘗試危險挑戰 亞馬遜火速修正

日前一名美國女童向智慧音箱Echo語音助理Alexa提問，沒想到Alexa根據網路搜尋的結果，竟然建議女童嘗試可能觸電的挑戰。路透

亞馬遜 智慧音箱Echo是國外相當普遍的智慧家居裝置。Echo提供便利的聽音樂方式、可控制其他智慧裝置，還能快速回答問題，但至今仍遠遠稱不上完美，甚至可能造成傷害。日前Echo的語音助理Alexa，傳出建議美國一名10歲女童嘗試一個危險的「挑戰」，所幸沒有發生任何憾事。

BBC報導，Alexa對這位女童說的是：「將手機 充電器插進牆上的插座，但不要插到底，接著用一美分的硬幣碰觸插頭露在外面的那部分。」

女童的母親莉芙黛兒（Kristin Livdahl）在推特上發文來描述當時的情況：「我們在進行一些肢體動作的挑戰，像是躺下後翻來翻去，並試著讓腳上鞋子不會脫落，這是（體育課）老師先前在YouTube上的提議。可是當時戶外天氣不好。她就想要嘗試別的挑戰。」

於是女童跟Alexa說，「給我一個挑戰」，Alexa便根據「網路搜尋的結果」，提出上述建議。這個危險的活動名為「硬幣挑戰」，約一年前開始流行於TikTok和其他社群媒體 。

金屬會導電，若插進有電的插座，可能導致觸電、起火，甚至造成其他傷害。英國Carlisle East消防分隊長Michael Cluster表示，「我知道此舉可能使人失去手指、手、乃至手臂，造成嚴重傷害」。美國消防單位也呼籲不要進行這種挑戰。

莉芙黛兒也說，她當下立刻阻止。然而，她女兒也「很聰明，所以沒做」。

亞馬遜隨後向BBC發布聲明，該公司已修正這個錯誤，以防未來Alexa向人們提出進行這類活動的建議。