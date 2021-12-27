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iPhone維持100%電池健康度 達人教你免極端也能充好電

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果爹介紹正確的iPhone充電方式，可以讓電池健康度維持在100%。圖／ingimage
蘋果爹介紹正確的iPhone充電方式，可以讓電池健康度維持在100%。圖／ingimage

手機用久了，電池壽命難免會減少。YouTuber蘋果爹分享正確的iPhone充電方式，包括「極端方式」以及「一般使用者方式」，兩者都可以讓電池健康度維持在100%。

蘋果爹拍攝影片分享兩種正確iPhone充電的方法。在極端方式中，蘋果爹根據國外論壇、網友跟官方提供的數據，進行維持1年實測，包括使用原廠5w充電頭、電量維持在40%至80%間充電、充電時不使用手機以及不使用會讓手機過熱的Apps。他表示，1年後的iPhone電池健康度的確維持在100%。

但蘋果爹指，以上的方法太極端，因此另外介紹四種方法給一般人使用。第一，開啟最佳化電池充電模式，可以讓iPhone自動學習以涓流的方式，緩慢充電；第二，非必要時不使用快充，因為使用快充有可能在一個月內減少電池健康度；第三，注意手機溫度及環境溫度在0°C到35°C；最後，不要讓手機低於30%或20%時充電。

蘋果爹也提醒，過夜充電時可以開啟最佳化充電模式，或使用低功率的充電頭。許多網友看完後留言自己的充電方法，「XR我使用滿3年電池健康度97%，我發現我充電方式就跟模範生差不多方式」、「我自己的iPhone8習慣是盡量能滿電就滿電，少低於50%以下，用了4年電池健康度93%不過主機板漏電」；也有人認為正確的充電方式太麻煩，「電池終究還是消耗品，科技產品帶來的應該是更便利的生活方式，而不是讓人產生更多限制」、「為了維持高健康度覺得好累，我都想用就用想充就充健康度只剩89%」。

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