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蘋果明年準備推出AR裝置？傳挖角Meta AR公關總監

編譯葉亭均／綜合報導
蘋果公司可能正在為傳聞已久的推出擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）頭戴裝置做準備。 路透
蘋果公司可能正在為傳聞已久的推出擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）頭戴裝置做準備。 路透

蘋果公司可能正在為傳聞已久的推出擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）頭戴裝置做準備，據傳已經從臉書母公司Meta挖角AR公關總監 安潔雅·舒伯特（Andrea Schubert）擔任類似角色。

AppleInsider網站報導，市場長期來謠傳蘋果公司正在打造一款VR或AR頭戴裝置，做為混合實境產品，雖然外界推測會在2022年推出，但顯然蘋果正慢慢為這款硬體產品的推廣做準備。

報導引述彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）的說法指出，蘋果正在籌組團隊，負責這款VR或AR頭戴裝置的發表和後續市場行銷事宜。葛曼這項說法的依據理由之一，是蘋果據傳已經聘僱Meta的AR溝通與公關主管。

AppleInsider的報導指出，雖然蘋果可能為了自家AR產品挖角Meta的員工，聽起來是相當有可能的，不過目前並無任何外部跡象證實挖角之事。舉例來說，舒伯特的專業人士社群網站LinkedIn的個人頁面目前仍顯示她仍在Meta全職工作，擔任「現實實驗室（Reality Labs）溝通、擴增實境和研究總監」，這也就是Meta的消費硬體部門。

不過，由於市場競爭和蘋果傾向保密的本質，在產品消息公諸於世前，隱匿這類員工異動顯然是有其道理的。

舒伯特先前擔任VR頭戴裝置業者Oculus的溝通經理，Oculus後來被臉書、也就是現在的Meta公司收購。舒伯特也有在矽谷公關公司OutCast Agency擔任五年董事的經驗，負責包括臉書、Oculus等大客戶的公關事宜。

外界認為蘋果的VR產品是款混合實境獨立頭戴裝置，利用相機提供混合實境體驗，預料配備像蘋果手表式的玻璃外殼，也有類似蘋果耳機AirPods Max的耳罩襯墊，而且可能配備光學雷達（LiDAR）感測系統來追蹤使用者的手部，來體驗沒有控制器的感受。

市場傳言蘋果VR或AR頭戴裝置的價位達1000至3000美元，2022年推出。

蘋果 VR 臉書

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