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聖誕女王駕到 Apple Music聖誕特輯打造滿分佳節氣氛

記者黃筱晴／即時報導
Apple TV+上再度推出瑪麗亞凱莉的聖誕特輯《瑪麗亞凱莉續展聖誕魅力》。(圖:蘋果提供)
Apple TV+上再度推出瑪麗亞凱莉的聖誕特輯《瑪麗亞凱莉續展聖誕魅力》。(圖:蘋果提供)

最近走到哪肯定都被聖誕氣氛籠罩，如果在家也想要打造溫馨慶祝的氛圍，除了繽紛的聖誕樹和燈飾、用心張羅好的晚餐，當然也不能錯過最歡樂應景的聖誕音樂歌單，輕鬆打造滿分到位的佳節氣氛！

現在只要隨時點開Apple Music聖誕特輯專區，無論是必備經典、節日暢銷、R&B金曲或聖誕爵士，都能以歡樂應景的音樂做完美點綴，超過百首歌曲選擇，整夜都不怕音樂重複。其中，當然也絕不能少了「聖誕女王」瑪麗亞凱莉的經典歌曲，Apple Music特別精選了她專屬的「Mariah Carey: A Holiday Playlist」，從必唱金曲〈All I Want For Christmas Is You〉到今年與潮痞天才凱利德Khalid和福音天王柯克富蘭克森Kirk Franklin聯手打造的〈Fall in Love at Christmas〉全都完整收錄，陪伴所有民眾度過這個重要的節日。

Apple Music「聖誕特輯」專區，擁有各種曲風的聖誕歌曲，輕鬆打造的節慶氛...
Apple Music「聖誕特輯」專區，擁有各種曲風的聖誕歌曲，輕鬆打造的節慶氛圍。(圖:蘋果提供)

而想要立刻炒熱氣氛，透過小巧繽紛的HomePod mini，單顆就能在餐桌區展現絕佳音質，2顆以上還可營造出整個派對空間的立體聲享受，家裡就是最有氣氛的派對場地，美妙的聖誕節就此展開。最新推出的橙色、黃色款，更是立刻讓家中氣氛都溫暖了起來。

瑪麗亞凱莉去年在Apple TV+上推出的聖誕特輯今年也推出續集《瑪麗亞凱莉續展聖誕魅力》，除了再展她耀眼的佳節魅力，也把這個節日所賦予的愛和感謝意義透過音樂和舞台與所有人分享。

Apple 聖誕節

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