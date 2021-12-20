彭博：蘋果應該研發15吋超大iPad

亞馬遜的大型居家平板Echo Show 15表現令人激賞，彭博記者認為蘋果應開發15吋iPad與之抗衡。 翻攝自亞馬遜官網

曾多次預測到蘋果 公司產品線發展的彭博「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）表示，在親身體驗亞馬遜 的大型居家平板Echo Show 15後，他認為蘋果應該要研製15吋的大型iPad，在智慧居家市場與對手抗衡。

葛曼說，Echo Show 15擁有15.6吋的大螢幕，讓他更願意在這台機器上面隨時查看天氣、控制家電、觀看監視攝影機的畫面，他認為開發商一旦能夠善用Echo Show 15的大螢幕，將會吸引更多消費者在這台大型平板上做事。

他指出，蘋果在智慧家庭市場非常落後，亞馬遜的智慧喇叭目前市佔率高達69%，Google 有25%，蘋果僅有5%。蘋果的智慧家電系統也不如亞馬遜或者Google豐富。

目前蘋果最大的iPad是12.9吋，葛曼說，蘋果已經在探索研發更大尺寸的iPad。只要能夠讓iPad螢幕更大、塞進更好音質的喇叭、設計好充電座以及壁掛架，蘋果只要設計一個「家庭模式」的介面給iPad，就能成為智慧家庭的控制中樞。

這種做法將會遇上兩個難題，葛曼說，首先是超大尺寸的iPad可能非常貴。Echo Show 15目前售價僅250美元，12.9吋的iPad起價1,100美元，不過他認為蘋果向來能夠以更高品質的產品索取更高價格，這也許不會是問題。第二個問題是Siri仍然不夠好用，不如亞馬遜的Alexa或者Google的Google助理。蘋果必須投入改進Siri，這對整個產業界與消費者也都是好事。