LINE成立「LINE NEXT」全力拓展NFT生態圈

LINE總部宣布成立LINE NEXT。(圖:LINE提供)

LINE 總部16日宣布成立LINE NEXT，專注於創新技術並擴大發展全球NFT （非同質化代幣）生態圈，分別於南韓與美國設立公司營運據點。南韓據點將專注全球NFT平台策略與計畫，美國據點則著重發展與經營NFT平台業務。

LINE NEXT將發揮LINE在拓展全球服務和區塊鏈技術的豐富經驗與專業知識，以LINE區塊鏈與NFT業務為基礎，打造全新且易於操作的NFT交易平台，支援全球企業與創作者建立NFT市場、發展社群 與生態圈，以利一般用戶交易NFT。

LINE App Products與LINE Fintech Company產品長高永受將擔任LINE NEXT執行長；LINE Tech Plus執行長金佑奭為業務總監。高永受表示，NFT的技術架構顛覆既有的數位版圖，包括從內容、遊戲、社群到商務面向，全面創新用戶體驗。作為一個技術創新者，LINE將攜手全球夥伴投注NFT領域。

NFT（非同質化代幣）是運用區塊鏈技術來追蹤所有權，讓產品擁有獨一無二的數位資產。LINE Blockchain Lab團隊成立以來，成功發行加密資產LINK，在日本經營LINE BITMAX，及在全球經營BITFRONT加密資產交易所。也推出區塊鏈服務專用開發者平台LINE Blockchain Developers，在日本試行Beta版的NFT市場，讓用戶能在LINE BITMAX Wallet中交易NFT。迄今已吸引在IP、內容、遊戲等多元領域的區塊鏈夥伴，在LINE區塊鏈上發行超過130萬個NFTs。