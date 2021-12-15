戴爾發表更環保「非賣品」筆電原型機 標榜循環設計、永續發展

戴爾發表的新型筆電原型機Concept Luna，鏍絲釘用量僅為普通筆電的10%，特色是使用更少零件，且這些模組化零件可重複使用。圖／取材自戴爾官網

個人電腦（PC）大廠戴爾（Dell）發表一款更環保的新型筆電原型機，螺絲釘用量僅為普通筆電的10%，特色是使用更少零件，且這些模組化零件可重複使用，強調這款筆電不賣，主要展現自身在循環經濟中的定位。

戴爾周二（14日）表示，到2030年，計劃每銷售一件產品就回收或再利用一件產品，並在半數產品中使用這些回收或可再生的材料，這是擺脫傳統大規模生產的「循環」製造過程。戴爾與其他製造商一樣，正煩惱如何實現這些目標。

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戴爾表示，正在一款稱為「Concept Luna」的筆電原型機測試新材料、新設計和新製造程序，並參考晶片 製造商英特爾（Intel）提供的意見。

戴爾表示，這款筆電原型機的溫室氣體排放量，約為周年紀念版筆電Latitude 7300的一半，後者於2019年問世，是戴爾開始研究循環概念時，最具永續性的一款筆電。

戴爾說，新的筆電原型機，其主機板尺寸僅為Latitude 7300的25%，拆卸、維修和重新組裝關鍵零件的時間約為18分鐘，後者約為105分鐘。

戴爾產品團隊正在考慮這些想法，但需要幾年時間才能在電子產品中實現這些功能。戴爾全球永續發展部門負責人Page Motesermr舉例說，模組化的鍵盤設計可在兩、三年內用於現有的產品系列。