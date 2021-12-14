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華為發表高端手機「寶盒」 首度採用縱向摺疊設計

記者黃雅慧／即時報導
華為即將首款縱向折疊螢幕手機P50「寶盒」。（截圖自華為終端官方微博）
華為即將首款縱向折疊螢幕手機P50「寶盒」。（截圖自華為終端官方微博）

華為再度發布高端旗艦手機。12月14日，華為終端官微博發布消息稱，將在12月23日15時30分舉辦華為冬季旗艦新品發布會，華為首款縱向折疊螢幕手機P50「寶盒」即將面世。

綜合媒體報導，華為即將發布新款摺疊螢幕手機P50「寶盒」，採用上下摺疊的縱向摺疊設計。 此前華為Mate X系列已疊代三款，均採用橫向摺疊設計。

華為常務董事、消費者業務CEO余承東也在微博上表示：「從2012年第一款華為P系列機型誕生，到如今家喻戶曉的P50系列，P系列已經走過了10個年頭。 不少朋友結識華為手機就是從P系列開始的。 這些年我們不忘初衷，一直堅持對科技美學和智慧影像的探索！今年我們將在智能手機科技美學和形態上再次突破！ 」

華為發布新手機的訊息也受到網友關注，14日上午一度衝上微博熱搜榜。

而就當前全球摺疊螢幕手機市場來看，據研究機構DSCC報告顯示，2021年第3季摺疊螢幕手機的出貨量達到260萬部，月增長215%，年增長480%。其中，排名首位的三星佔摺疊機出貨量的93%，華為出貨量排名第二，佔比為6%。

根據華為的說法，截至今年前三季，華為摺疊手機中國區發貨年比增長200%，取得中國摺疊手機發貨量第一的成績。

華為 手機 微博

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