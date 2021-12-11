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網路程式爆嚴重漏洞 蘋果iCloud等恐淪攻擊目標

中央社／舊金山11日綜合外電報導
眾多公司的安全團隊都在緊急修補一個先前未知、名為Log4Shell的漏洞，這可能讓駭客透過網路侵入數以百萬款程式，蘋果 iCloud、遊戲平台Steam等都可能淪為駭客攻擊目標。 路透
眾多公司的安全團隊都在緊急修補一個先前未知、名為Log4Shell的漏洞，這可能讓駭客透過網路侵入數以百萬款程式，蘋果 iCloud、遊戲平台Steam等都可能淪為駭客攻擊目標。 路透

眾多公司的安全團隊都在緊急修補一個先前未知、名為Log4Shell的漏洞，這可能讓駭客透過網路侵入數以百萬款程式，蘋果 iCloud、遊戲平台Steam等都可能淪為駭客攻擊目標。

這項漏洞如果被利用，能利用遠端執行程式碼攻擊脆弱的伺服器，進一步讓駭客植入足以完全危害設備的惡意軟體。

科技新聞網站The Verge報導，這次曝光的漏洞存在於Java日誌框架的Log4j，被廣泛應用於各種應用程式和網路服務，是一種程式內的紀錄工具，保存執行活動的過程，方便在出現問題時進行檢查。幾乎每個網絡安全系統都會利用某種日誌框架進行紀錄，使得Log4j這類受歡迎的日誌框架影響廣泛。

著名資安研究員賀勤茲（Marcus Hutchins）在推特發文表示，有數以百萬款軟體都會受影響，「數以百萬款程式都使用Log4j記錄程式活動，駭客只需要讓應用程式接收一串特殊指令」。

這個漏洞首先在電玩遊戲Minecraft伺服器被發現，他們發現駭客可以通過發布聊天訊息來觸發漏洞。資安分析公司GreyNoise發布推文表示，公司已經檢測到許多伺服器正在網上搜索易受此漏洞攻擊的設備。

應用資安公司LunaSec發文稱，遊戲平台Steam和蘋果（Apple）的iCloud已經被發現存在漏洞。Valve和蘋果都沒有立即回應置評請求。

資安公司Cloudflare技術長葛蘭姆-康明（John Graham-Cumming）告訴The Verge，由於Java和日誌框架的Log4j廣受利用，這是非常嚴重的漏洞。因為有大量Java軟體連線到網路和後台系統。回顧過去10年，只有兩個漏洞的嚴重程度比得上這次。

目前Log4j已經釋出更新，開始修補漏洞，但直到所有漏洞更新之前，Log4Shell依舊是一大威脅。

駭客 資安 蘋果

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