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南韓iPhone 13斷線災情持燒 蘋果遭轟賣「昂貴磚頭」

編譯王巧文／綜合外電
根據南韓iPhone 13用戶的投訴，iPhone 13出現通話及接收訊息時斷線問題，蘋果和LG Uplus已著手解決問題，但迄今未找出故障原因。（歐新社）
根據南韓iPhone 13用戶的投訴，iPhone 13出現通話及接收訊息時斷線問題，蘋果和LG Uplus已著手解決問題，但迄今未找出故障原因。（歐新社）

蘋果公司（Apple）上月已採取措施，改善在南韓出售的iPhone 13新機中發現的通訊功能問題，但南韓消費者仍持續傳出斷線災情，使蘋果遭受抨擊。

韓國時報報導，蘋果在10月1日於南韓開售iPhone 13系列新機，根據消費者的投訴，iPhone 13主要出現通話及接收訊息時斷線的問題。這引發網友戲稱，在無法正常通話傳訊息的情況下，iPhone 13根本是一塊「昂貴的磚頭」。

在新機災情傳出一個多月後，蘋果9日對此事發布姍姍來遲的聲明，表示「正努力為客戶提供最佳體驗，正在研究影響一些LG Uplus用戶的問題」。

由於南韓大多數iPhone 13用戶都使用LG Uplus公司的行動網路，蘋果把這些故障事件怪到LG Uplus頭上；LG Uplus是南韓三大行動電信商之一。

但線上社群貼文顯示，另外兩家電信巨頭SK電信和KT的用戶也有相同狀況。

蘋果已在11月發布iOS軟體更新，試圖解決新機問題，LG Uplus也在12月初成立專門處理iPhone 13客訴的團隊，並在此問題化解前，把iPhone 12手機借給iPhone 13用戶使用。

儘管蘋果已和LG Uplus著手研究問題，但迄今都未找出故障原因。南韓科學技術情報通信部計劃，將致電南韓蘋果公司和三大電信商，以期得到一套解決方案。

受影響的iPhone 13用戶在KakaoTalk Messenger應用程式上集結，並成立一個討論群組。截至10日，該群組共超過600人。

iPhone 蘋果 南韓

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