iPhone 4用11年直升iPhone 13 開啟軟體30秒變1秒

一名網友分享他從iPhone 4升級到13mini的心得，引發網友熱議。取材自PTT

iPhone 13系列新機在今年9月底剛上市，吸引不少使用iPhone 12、11的果粉換新機，不過有位強者撐超久才換iPhone 13，他的上一支手機 是「iPhone 4」，發行距今已11年，並早就在2013年停產，但他的iPhone 4仍可以開FB、LINE以及看新聞，讓許多網友驚呼「有夠猛」。

一名網友日前在PTT發文分享，他近期汰換iPhone 4，購入13 mini新機，他指出「因為iPhone 4真的沒辦法使用了，連實名制簡訊都沒辦法掃，聽電台的APP也不能使用了，開FB都越來越有閃退機會，使用一些手機軟體，會直接死當，要等快1分鐘才能有下一個動作」。

原PO表示，升級成13 mini後，才發現原來「開LINE不用1秒，開FB不用2秒，以前他用iPhone 4開都要將近30秒」，電力也有所升級，以前iPhone 4一天要充3-4次電，現在只要3-4天充電一次就可以，而且13 mini手感極佳，重量輕讓他十分滿意。他指出，自己把很多用不到的內建程式都刪除了，正在努力適應新手機。

文章曝光後，引發網友熱議，有人回應「我覺得自己從6升級到12就很猛了」、「太神了，竟然能撐這麼久」、「iPhone 4是省過頭了吧」、「好猛」、「佩服佩服，完全不受物欲所惑」、「真正意義上的再戰十年」、「真環保」、「怎麼活過來的」、「太猛了，手機用10年，真再戰十年」、「同期的安卓旗艦不知道都已經投胎幾輪了」、「過了11代才換，你的下一支就是iPhone 24才換」、「等30秒你都用得下去？真的很難相信」、「蘋果 應該直接給你一隻13Pro做廣告，證明蘋果多耐用」。