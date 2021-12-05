蘋果明年新品 包括聚焦遊戲的AR頭戴式裝置 料大有優勢

根據華爾街日報，蘋果的頭戴式裝置幾乎可以確定會採用自家晶片。圖為示意圖。（路透）

蘋果 公司（App le）2022年推出的新產品，可能包括料將「轟動武林」的擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）頭戴式裝置、新款Mac Pro，以及配備無線充電功能的iPad Pro。

彭博記者古爾曼（Mark Gurman）在他最新的Power On新聞通訊專欄提到，蘋果明年會發布AR頭戴式裝置，為此謠傳許久的硬體裝置增加了可信度。他認為，首款混合實境的頭戴式裝置，不會一開始就取代Mac、iPhone或iPad，而是聚焦三大功能：遊戲、媒體消費和溝通。他說：「遊戲應該是這款裝置聚焦重點，尤其是會用到多款處理器、一個降溫風扇、超高解析度的顯示器，以及自有的App Store。」

古爾曼說，蘋果會把該裝置定位為遊戲開發商的夢想，其次，料將與媒體夥伴共同創造可在該裝置上以VR觀看的內容，再來，可以期待臉部動態表情（Amimoji）和蘋果視訊通話軟體FaceTime的VR體驗成為新時代的Zoom。

根據華爾街日報，蘋果的頭戴式裝置幾乎可以確定會採用自家晶片 ，就某些標準而言，這些晶片的性能無可匹敵，根據ARtillery Inteligence分析師Mike Boland，相對其他被物理限制拘束住的AR設備——例如微軟不時髦的龐然大物HoloLens，或新創公司Magic Leap相似的笨重設計——蘋果擁有巨大優勢，最有可能推出和微軟及Magic Leap功能相當，但較為時尚的智慧眼鏡。

蘋果的其他新品相對較為平淡也猜想得到，例如iPad系列更新會推出配備無線充電的iPad Pro。今年6月就有報導指出，iPad Pro將採用「玻璃三明治」設計，以實現無線充電功能。

另有傳言提到5G版的iPhone SE、新款智慧手機iPhone 14、三款Apple Watch和改良過的AirPods Pro。在Mac電腦方面，會推出搭載M2晶片的MacBook Air筆電，還有新版Mac mini、更大的iMac、採用Apple Silicon晶片的Mac Pro桌電。