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PS玩家看過來 Sony傳明年春天推全新PS遊戲訂閱服務

編譯王巧文／綜合外電
彭博資訊報導，Sony旗下PlayStation遊戲機部門計劃整合PS Plus與PS Now服務，推出全新的遊戲訂閱服務。 路透
彭博資訊報導，Sony旗下PlayStation遊戲機部門計劃整合PS Plus與PS Now服務，推出全新的遊戲訂閱服務。 路透

彭博資訊報導，Sony集團旗下PlayStation遊戲機部門計劃整合PlayStation Plus與PlayStation Now服務，推出全新的遊戲訂閱服務，與微軟高人氣的Xbox Game Pass訂閱方案打對台。

根據知情人士及內部文件，這項代號為「Spartacus」（斯巴達克斯）的新服務，將讓PS主機玩家每月支付一筆訂閱費用，即可暢玩一系列現代和經典電玩遊戲，該服務將主攻PS 4和PS 5主機玩家，預料將於明年春季推出。

PS 4及PS 5是Sony旗下最熱賣的遊戲機款，PS 4推出迄今已狂銷超過1.16億台，而新一代主機PS 5產量受供應鏈問題衝擊，上市一年來仍一機難求。

近年來PS主機的銷量都勝過Xbox，但Sony的訂閱服務人數始終不及微軟。微軟的Xbox Game Pass有1,800多萬訂戶。

報導指出，Sony將整合現有的PS Plus和PS Now訂閱方案，來打造新服務。PS Plus是一款多人線上遊玩服務，每月向會員提供免費遊戲，而PS Now則為遊戲串流服務，訂戶可下載或透過串流遊玩舊遊戲。

根據彭博檢視過的文件，Sony似乎打算保留PS Plus品牌、捨棄PS Now，整合後的新服務可能會分成三個訂閱層級，基本方案享有PS Plus現有服務，中階方案將提供大量的PS 4遊戲，且未來將開放更多PS 5遊戲，第三階方案將增加雲端遊戲服務、延伸試玩版遊戲，及PS 1、PS 2、PS 3和PS P的遊戲庫。

不過，目前相關細節都尚未確定，PlayStation的代表未立即對此做出評論。

微軟 雲端 供應鏈

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