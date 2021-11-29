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蘋果電動車、AR頭戴裝置 發表到出貨可能要等上幾個月

編譯季晶晶／綜合報導
蘋果VR和AR頭戴裝置，以及電動車Apple Car，據傳從發表到出貨，可能要等上幾個月的時間。（路透）
蘋果VR和AR頭戴裝置，以及電動車Apple Car，據傳從發表到出貨，可能要等上幾個月的時間。（路透）

蘋果公司（Apple）在發表產品後，大多等候幾天或幾周就能出貨，但謠傳中的VR和AR頭戴裝置，以及蘋果電動車Apple Car，據傳正式發表後的出貨，可能延遲長達幾個月。

根據彭博資訊記者Mark Gurman最新的Power On專欄，蘋果新產品「複雜且製造成本高昂的設計」，預料必須先取得主管機關對其處方鏡片的核可，還要針對複雜技術，與眾多製造商共同解決雙方都沒有遭遇過生產問題。

這個過程需要時間，而蘋果產品可能因此洩密，讓正式的產品發布會了無新意。

蘋果也需要「數個月的宣傳期」，以吸引對該公司司昂貴硬體有興趣的潛在用戶，同時爭取開發商的支持。蘋果可能明年在全球開發者大會（WWDC）上發表頭戴式裝置，催促軟體商儘快開發AR和VR應用程式，好在2022年稍晚或2023年出貨。其他分析師也支持2022年可能發布頭戴式裝置、明年第四季可望開始量產的看法。

複雜度更甚的Apple Car情況應該也差不多。蘋果據傳設下2025年發表Apple Car的目標，出貨延遲可能更久。分析師已指出，蘋果2022年可能宣布電動車策略合作夥伴，以便2025年辦發布會。

蘋果 Apple 電動車

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