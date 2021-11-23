Apple Watch Q3出貨估計年減10% 三星卯勁搶市

Apple Watch Series 7。 中央社

Apple Insider網站引用研調機構Counterpoint Research的估計指出，蘋果 智慧手表Apple Watch 上季的市場被競爭同業南韓三星的Galaxy Watch 4搶走。Counterpoint Research說，蘋果在智慧手表市場目前雖然還領先三星一段安全距離，但在第3季（7到9月），Apple Watch出貨量減少10%。

Apple Insider分析，上季Apple Watch銷量欠佳，可能與新款Series 7上市時間較平常晚有關。Apple Watch Series 7 在9月發表，但10月才開賣。消費者知道就要有新款，在發表到上市中間這幾星期裡，就不太有意願購買馬上就要汰舊下來的Series 6或SE，以致影響Apple Watch銷量近一個月時間。

三星成了第3季大贏家。Counterpoint資深分析師Sujeong Lim說：「第3季三星Galaxy Watch 4系列出貨比預期好很多，出貨量中超過60%是銷往北美與歐洲市場，這兩個市場的中高價位款式市占率高。」三星因而搶下原居第二位的華為的亞軍地位。

全球第3季智慧手表出貨則是年增16%。

Counterpoint這類調研公司各用其方法估算蘋果未細項公開的一些數據，蘋果高階主管每每否定調研公司資料的正確性。蘋果公布的財報中不詳列Apple Watch的銷售數字，而是將之歸類到「穿戴裝置、家庭與配件」的大項之下合併計算。

根據蘋果已發布的上季財報，「穿戴裝置、家庭與配件」這類產品的銷售額79億美元，去年同期為65.2億美元。