我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

南韓前總統全斗煥辭世 歷經判死、特赦「最後僅關2年」

Apple Watch Q3出貨估計年減10% 三星卯勁搶市

編譯黃淑玲／綜合外電
Apple Watch Series 7。 中央社
Apple Watch Series 7。 中央社

Apple Insider網站引用研調機構Counterpoint Research的估計指出，蘋果智慧手表Apple Watch上季的市場被競爭同業南韓三星的Galaxy Watch 4搶走。Counterpoint Research說，蘋果在智慧手表市場目前雖然還領先三星一段安全距離，但在第3季（7到9月），Apple Watch出貨量減少10%。

Apple Insider分析，上季Apple Watch銷量欠佳，可能與新款Series 7上市時間較平常晚有關。Apple Watch Series 7 在9月發表，但10月才開賣。消費者知道就要有新款，在發表到上市中間這幾星期裡，就不太有意願購買馬上就要汰舊下來的Series 6或SE，以致影響Apple Watch銷量近一個月時間。

三星成了第3季大贏家。Counterpoint資深分析師Sujeong Lim說：「第3季三星Galaxy Watch 4系列出貨比預期好很多，出貨量中超過60%是銷往北美與歐洲市場，這兩個市場的中高價位款式市占率高。」三星因而搶下原居第二位的華為的亞軍地位。

全球第3季智慧手表出貨則是年增16%。

Counterpoint這類調研公司各用其方法估算蘋果未細項公開的一些數據，蘋果高階主管每每否定調研公司資料的正確性。蘋果公布的財報中不詳列Apple Watch的銷售數字，而是將之歸類到「穿戴裝置、家庭與配件」的大項之下合併計算。

根據蘋果已發布的上季財報，「穿戴裝置、家庭與配件」這類產品的銷售額79億美元，去年同期為65.2億美元。

Apple 蘋果 Apple Watch

上一則

台灣職棒「英雄救美」影片瘋傳美國 連前NBA球星都轉發

延伸閱讀

三星3奈米奪得兩大客戶訂單

三星3奈米奪得兩大客戶訂單
NASA女工程師找兼差工作 薪資曝光 網驚：不夠花？

NASA女工程師找兼差工作 薪資曝光 網驚：不夠花？
日經：蘋果今年的亞洲聖誕銷售面臨供應緊縮風險

日經：蘋果今年的亞洲聖誕銷售面臨供應緊縮風險
不必再囤線材了 蘋果iPhone 14可能改用USB-C接頭

不必再囤線材了 蘋果iPhone 14可能改用USB-C接頭

熱門新聞

中國版ELLE舉行年度風尚大獎典禮，紅毯星光雲集。(取材自微博)

楊冪火辣露腿 熱巴化身古典美人 時尚大典紅毯太精采

2021-11-18 23:07
台上盆看起來漂亮，實際上卻不好用。圖／摘自Pexels

看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計

2021-11-20 11:36
51歲男子法肯（Jonah Falcon）聲稱擁有34公分的世界最大下體。（取材自Instagram）

紐約男坐擁34公分「最大鵰」 自曝多位女演員體驗過

2021-11-20 00:19
前日本皇室真子公主與新婚夫婿小室圭14日抵達紐約，兩人將在曼哈頓展開新生活。（路透）

圖輯／真子小室圭抵紐約 入住曼哈頓地獄廚房豪華公寓

2021-11-14 20:14
彭女士新屋牆面上還留有施工隊準備拆除的記號。（取自現代快報）

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

2021-11-16 04:12
在「黃金時段」入睡可減少罹患心血管疾病風險。（ingimage）

晚1小時就有差 研究顯示：「黃金時段」入睡可救你一命

2021-11-17 20:43

超人氣

更多 >
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭