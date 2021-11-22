不必再囤線材了 蘋果iPhone 14可能改用USB-C接頭

有消息指明年的iPhone可能終於要改用USB-C接頭。(路透)

在蘋果 iPad Pro等一系列產品中，電源與訊號傳輸接頭已經由原本蘋果獨家的Lightning接頭，改為與其他裝置相容的USB-C通用接頭，但iPhone 遲遲沒有改變。如今有消息傳出，蘋果終於將在下一代的「iPhone 14 Pro」改用USB-C接頭，讓使用者終於不必再囤一大堆不同規格的線材。

富比世 雜誌（Forbes）網站報導，一個很受歡迎的蘋果消息網站iDropNews與一名代號為LeaksApplePro的消息人士進行網路問答，結果LeaksApplePro透露蘋果已經在考慮於下一代iPhone改用USB-C。

這名消息人士講，蘋果可能終於要回應廣大消費者的需求，讓iPhone也統一採用USB-C接頭。基於蘋果先前極力抗拒放棄Lightning，這將是蘋果的一大政策轉折。不過他也表示，一開始可能只有Pro版本的iPhone改採USB-C。

USB-C的傳輸速度遠比Lightning高，而蘋果也正承受壓力，必須採用標準而非特規的傳輸接頭，加上使用USB-C可以讓iPhone Pro與iPad Pro統一規格，這三點考量可能是蘋果決定在iPhone Pro使用USB-C接頭。