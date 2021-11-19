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SharePlay功能正式登場 用FaceTime一起聽音樂、看電影

記者黃筱晴／即時報導
Disney+即將新增支援「同播共享」，讓使用者可以在透過FaceTime聯繫的同時，一起欣賞喜愛的電影和電視節目。（圖：蘋果提供）
Disney+即將新增支援「同播共享」，讓使用者可以在透過FaceTime聯繫的同時，一起欣賞喜愛的電影和電視節目。（圖：蘋果提供）

疫情讓許多人實際的距離都變遠了，但科技的進化卻能消弭空間上的距離，讓親友間的交流更充滿趣味！蘋果在iOS 15.1、iPadOS 15.1和tvOS 15.1中正式推出了「SharePlay同播共享」功能，透過FaceTime通話，就能分享Apple TV+、Apple Music，以及NBA、TikTok及Twitch等熱門App的直播內容，與朋友一起觀賞電影和電視節目、聆聽音樂。另外還支援「分享螢幕」功能，讓使用者可以一起瀏覽網頁、查看照片，或向朋友展示喜愛的App內容。

使用者還可在FaceTime通話中分享螢幕，一起查看照片、瀏覽網頁，讓構通比以往...
使用者還可在FaceTime通話中分享螢幕，一起查看照片、瀏覽網頁，讓構通比以往更加輕鬆。（圖：蘋果提供）

「同播共享」提供共享播放控制選項，因此在同步欣賞媒體內容時，FaceTime通話中的任何人都能點選播放、暫停或快轉。藉由動態音量控制功能，當FaceTime通話參與者說話時，串流內容的音量會自動降低，因此在播放聲音較大的片段或高潮迭起的副歌時，也能輕鬆與朋友繼續對話。如果使用者比較喜歡不受打斷的音訊，只需點擊FaceTime控制選項中的「訊息」按鈕，即可跳轉到共享聊天串繼續對話。

除了可以一起聽音樂、看電影，「Explain Everything」也整合「同播...
除了可以一起聽音樂、看電影，「Explain Everything」也整合「同播共享」，使FaceTime通話中每個人都可以在白板上進行協作。（圖：蘋果提供）

「同播共享」的每位參與者都直接從自己裝置上的相關App串流播放，帶來高保真音訊和視訊，但要注意，想要一起觀看同樣內容，所有參與者都得下載並訂閱相關服務才能享受得到。而Apple TV現在也支援「同播共享」，因此使用者可以在大螢幕上共享觀看節目或電影，同時使用個人裝置繼續以FaceTime與朋友聯繫。另外，Mac版則將於今年稍晚登場。

除了蘋果自家的影音串流服務，很快地有許多第三方App也即將支援「同播共享」功能，包括Disney+、HBO、MasterClass等影音娛樂內容，SoundCloud和TuneIn等音樂服務，還可以透過SmartGym與健身夥伴相互鼓勵，或用BetterSleep一起聆聽床邊故事，進行睡前放鬆。甚至能透過「同播共享」一起學習，像是Kahoot!讓使用者能在教育式測驗中即時進行競賽；Explain Everything讓使用者在透過FaceTime聊天的同時，使用白板進行協作；Night Sky提供功能讓使用者能一起辨認恆星、行星、星座和衛星。

「同播共享」已經在iOS 15.1、iPadOS 15.1和tvOS 15.1中...
「同播共享」已經在iOS 15.1、iPadOS 15.1和tvOS 15.1中正式推出，現透過FaceTime聯繫的同時，也能分享體驗，包括觀看電視節目或電影、聽音樂等。（圖：蘋果提供）
透過「同播共享」，SmartGym可以遠端一起運動並間歇相互鼓勵，Heads U...
透過「同播共享」，SmartGym可以遠端一起運動並間歇相互鼓勵，Heads Up!則讓大家不在同一地點，也可以一起玩。（圖：蘋果提供）

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