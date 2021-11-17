蘋果將推自助維修計畫 讓你自己修iPhone

蘋果宣布明年初將推出自助維修計畫，對個人顧客提供零件、工具和說明書，首先適用於iPhone 12和iPhone 13系列。圖／蘋果提供

如果你對手中的iPhone 充滿好奇心，又對DIY維修有著挑戰的自信心，不久的將來你將可以透過蘋果 官方管道得到原廠零件、工具和說明書，自行維修你的iPhone 12或iPhone 13系列，甚至是配備M1晶片 的Mac電腦。

蘋果稍早宣布將推出自助維修計畫，讓願意自行維修裝置的顧客能使用蘋果原廠零件和工具，首先適用於iPhone 12和iPhone 13系列，接著將推出至配備M1晶片的Mac電腦，計畫的初始階段將著重於最常用的維修模組，例如 iPhone顯示器、電池和相機。自助服務維修將於明年初於美國推出，並在2022年拓展至更多國家與地區、新增可供維修的內容，讓顧客與5,000多家蘋果授權維修中心（AASP）和2,800家獨立維修服務供應商，使用同樣的零件、工具和說明書。

為了確保維修時的安全，顧客務必先查看維修說明書，然後透過蘋果自助維修線上商店，訂購原廠零件和工具，新的自助維修線上商店將提供200多種獨立零件和工具，讓顧客能夠自行完成iPhone 12 和iPhone 13最常見的維修項目。維修後，退回舊零件進行回收的顧客，將獲得購買折抵額度。

但蘋果也提醒，自助維修計畫適合具有維修電子裝置知識和經驗的個人技術人員。對於絕大多數顧客而言，造訪專業維修供應商，讓使用原廠零件的認證技術人員進行維修是最可靠的方法。