微軟將推249美元筆電搶攻教育市場 迎戰Chromebook

微軟即將推出全新的電腦作業系統Windows 11 SE，和平價筆電Surface Laptop SE，專攻教育市場。（取材自微軟官網）

微軟 （Microsoft）9日宣布，即將推出專供學生使用的電腦作業系統Windows 11 SE，也會推出內建該作業系統的平價筆電Surface Laptop SE，售價訂在249美元起，預計2022年初上市。

個人電腦大廠戴爾（Dell）和惠普（HP ）也會推出搭載Windows 11 SE作業系統的新款個人電腦。

此舉顯示微軟正設法透過推出平價產品，捍衛Windows品牌的市場龍頭地位，且可能有助對抗Google 電腦作業系統Chrome OS帶來的威脅。市調機構顧能（Gartner）表示，Google去年的PC出貨市占率達10%，微軟約為83%。

學生在新冠肺炎疫情 期間購買平價的Chromebook系列筆電，以利課後線上學習。由於學校教師依然採用線上授課，微軟正推出方便學生使用的作業系統Windows 11 SE ，售價比微軟普通的Windows電腦產品更經濟實惠。

當使用者在Windows 11 SE開啟檔案總管，搜尋程式和文件時，會以全螢幕視顯示，學生不必擔心還要調整檔案的視窗大小。當使用者把檔案拖曳至電腦螢幕上的不同位置時，系統會提供兩個操作選項，方便使用者操作，取代先前的六個選項。

微軟表示，並非每個學生家中都有穩定的網路連線，而新系統將協助因應這個實際狀況。配備Windows 11 SE和擁有Office 365生產力軟體授權的電腦，可在用戶端儲存資料，方便學生在離線時使用。當系統再度連上網路，就會同步更新這些變化。