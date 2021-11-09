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喬布斯親手組裝「MacBook前身」拍賣40萬美元成交

編譯張君堯／綜合報導
蘋果公司創始人喬布斯和沃茲尼克45年前親手組裝的一台初代蘋果電腦「Apple-1」9日在拍賣會上以40萬美元的價格售出。（Getty Images）
蘋果公司創始人喬布斯和沃茲尼克45年前親手組裝的一台初代蘋果電腦「Apple-1」9日在拍賣會上以40萬美元的價格售出。（Getty Images）

蘋果公司創始人喬布斯（Steve Jobs）和沃茲尼克（Steve Wozniak）45年前親手組裝的一台初代蘋果電腦「Apple-1」9日在拍賣會上以40萬美元的價格售出。

根據報導，「Apple-1」可以說是當今MacBook的曾曾祖父，是喬布斯和沃茲尼克在自家車庫創立公司時期手工製造的200 台之一，更難得的是，這款電腦被包裹在夏威夷特有的「寇阿相思樹」（Koa）中，而200台初代電腦中又只有少數幾台外殼是由這種樹木製成。

拍賣商指出，當初喬布斯和沃茲尼克大多將Apple-1當成零件來販售，但當時有電腦店希望一次拿到約50台的數量，這才決定幫其中一些Apple-1製作專門的木頭外殼。

拍賣公司「約翰莫蘭」（John Moran Auctioneers）表示「這台電腦最早由加州一位教授購入，之後在1977年將其賣給學生」，這位未具名學生當時只支付650美元，如今這台電腦的價值一路飆升。

Apple-1專家柯恩（Corey Cohen）強調「這相當於復古電器和電腦科技收藏家的『聖杯』，讓不少人為之興奮，還有不少人想把Apple-1當成個人收藏品，並非只有科技業人士才會想要」。

Apple 拍賣 蘋果

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