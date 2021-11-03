新買iPhone耗電量超快？網友實測找原因 官方客服證實

一名網則友分享，最近發現iPhone耗電量快的原因，連官方也承認。（ingimage）

iPhone 的款式日新月異，外型及介面功能受到許多人喜愛，但美中不足的是，使用一段時間後，電池續航力大不如前。一名網友則分享，最近發現iPhone耗電量快的原因，連官方也承認，讓不少網友直呼「難怪！」

一名網友在網路論壇「Dcard」提及，新手機 剛買五天，但發現耗電量不太正常，所以做了實測，發現關鍵在於「手機殼的背板厚度」。原PO表示，不裝手機殼、或是使用一般厚度手機殼看影片，20分鐘後僅消耗1%電池，但裝上有厚度的手機殼後，看影片卻消耗4-5%，原PO指出，實測時，已關閉背景整理App 以及部份定位服務。

有網友則分析指出，因為半導體元件由溫度係數造成，所以當電流會變大，耗電就會變高。不少網友喊道，「以前從來沒想過」、「難怪我手機拿一年健康度剩89」、「之前拿新手機的時候有發現，半年電池健康就掉到91」、「難怪最近電池健康度猛掉，明明很小心用我的手機」。

原PO也有詢問官方，對方則說明，塑膠背板厚度較厚會造成散熱問題，導致手機耗電變快，手機殼並沒有針對散熱加強設計。

不過有網友認為，直接因果關係難以判斷，「什麼殼都一樣啊」、「手機耗電快是跟個人使用習慣有關」、「根本只是和你日常的操作習慣有很大關係」、「散熱差為什麼會耗電」、「散熱不是跟主機板裡面的雙層主機板有關係嗎？跟殼的關係並不大吧」。