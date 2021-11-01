蘋果19元擦拭布「賣到缺貨」紅什麼？員工爆有獨特材質

蘋果官方網站推出長寬16公分的「擦拭布」，美國官網定價19美元。（圖：蘋果提供）

蘋果 秋季發布會推出許多3C產品以外，其中一樣周邊商品更吸引大家的目光，即訂價19美元的「擦拭布」，目前沒有現貨，現在有員工爆料擦拭布的獨特材料。

繼蘋果發布iPhone 13、MacBook Pro、Air Pods 3等新品，官方網站也推出長寬16公分的「擦拭布」，卻要賣19美元。據紐約時報 報導，一名匿名蘋果員工表示，公司對於擦拭布的需求一點也不感驚訝，他進一步說明，「擦拭布經過精心設計，包括淺灰色的顏色設計」，並且使用不織布的極超細纖維材質所製成，但並未詳細說明。

專門介紹蘋果產品的網頁MacStories主編輯費德里科·維蒂奇（Federico Viticci）則說，一開始看到蘋果販售擦拭布，以為是笑話，「我跟一般人一樣，一直都用眼鏡布、衣服或衛生紙來擦拭iPhone、iPad的螢幕」。

蘋果標榜，擦拭布的材質柔軟，不會磨損任何物件，能夠安心地擦拭蘋果產品的顯示器。其實擦拭布並非蘋果的新出產品，紐約時報提到，以往在Pro Display XDR產品中就附有擦拭布，直到秋季發布會，蘋果才決定開始單獨銷售。蘋果官網上顯示，目前擦拭布沒有供應現貨，下訂單後需等待10到12周才會到貨。