蘋果傳明年推出AR兼VR頭戴裝置 走高價路線

蘋果據傳推出AR兼VR功能的頭戴裝置，圖為Sony PlayStation Virtual Reality頭戴裝置。（美聯社）

根據彭博資訊撰寫「Power On」時事通訊的記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果 公司的混合實際頭戴裝置可能在明年推出，而且預料同時為消費者提供擴增實境（AR）和虛擬實境（VR ）功能。

關於蘋果積極開發某種形式的AR或VR頭戴裝置，或是開發像是「Apple Glass」智慧眼鏡的謠言多年來不斷流傳，但該公司迄今沒有透露出將推出這類產品的任何跡象。

葛曼在10月31日的Power On專欄中，表示2022年可能是蘋果發表在AR或VR領域成果的一年。

葛曼說，蘋果正「計劃在明年推出具有先進晶片 、顯示器、感測器和具有虛擬化身功能的高價裝置」。

葛曼並未提到這款頭戴裝置的可能售價，僅形容是昂貴的。根據一篇1月份的報導，蘋果規劃讓自家的頭戴裝置售價高於競爭同業的裝置，至於9月的供應鏈報告顯示，一款可能在2022年上市的頭戴裝置價格約2,000美元。

葛曼說，這款裝置將是「同時包含AR和VR功能的頭戴裝置，可能提供混合實境經驗，能以高品質虛擬實境操控遊戲」。

雖然消費者能夠同時以AR和VR沉浸在遊戲中，但葛曼指出，VR會符合「你所期望的高階繪圖高性能遊戲」。

葛曼說：「對於蘋果的第一款頭戴裝置來說，目標在於獲得混和實境體驗，能夠利用速度敏捷的晶片和高階顯示器操控高品質虛擬實境遊戲。」