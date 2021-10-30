蘋果全球出貨量超越小米 重回第二

據 IDC 最新統計，全球智慧手機第3季出貨量，蘋果超越小米，重回第二。(美聯社)

據 IDC 最新統計，全球智慧手機 第3季出貨量，蘋果 超越小米，重回第二。上半年因華為遭制裁晶片斷供，小米坐收漁利，在第2季首次登上世界第二。蘋果因此對新發布的iPhone 13系列主動降價，在中國 市場引發搶購潮，僅用了一季，又重返世界第二大手機廠商的寶座。

IDC最新統計，今年第3季全球手機總出貨量達 3,312 億支，年減6.7%；而蘋果則逆勢增長20.8%，出貨量達5,040萬支重回全球第二。

排名全球第一的三星，第3季出貨量6,900萬支，年減14.2%；小米出貨量4,430萬支，年減下降4.6%，佔比13.4%。

排名在後的vivo、OPPO全球出貨量分別為3,330萬支、3,320萬支，市佔分別達10.1%、10%。

蘋果重返世界第二大，中國手機市場也嗅出悲觀的觀點，認為中國國產手機廠商很難打敗蘋果。券商中國報導，今年9月蘋果發布iPhone 13系列，雖然新機整體而言與iPhone12進化幅度有限，但下調定價讓中國消費者在高端機選擇方面更傾向於蘋果。

由於蘋果iPhone 13系列搶手，擠壓了安卓陣營高端機需求，又面臨榮耀復出發布Magic3系列，小米雪上加霜，據Canalys統計，第3季中國智慧手機品牌出貨量，排名重新洗牌。

榮耀手機出貨量達1,420萬支，比重從9%上升至第3季18%，超越小米位居第三。vivo出貨量為1,830萬支，比重23%；OPPO出貨量1,650萬支，占比21%。