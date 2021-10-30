LINE公告提醒 中國版手機無法使用LINE Pay

LINE應用程式。(Getty Images)

LINE Pay在官網發布建議使用環境的公告提醒使用者，中國 發行的未搭載Google服務智慧型手機 ，或透過中國手機廠牌自行推出的應用程式商店安裝LINE應用程式，都將無法使用LINE Pay。

中國官方禁止手機搭載Google服務，導致中國手機商改採「一國兩制」策略，即銷售台灣、印度等海外市場的手機均搭載Google服務，但在中國本地銷售的手機（大陸版/內地版）則無，並出現「刷機」、下載APK檔等應對策略。

LINE Pay發布的公告內容指出，若不符合LINE的建議使用環境，可能會發生無法正常操作LINE Pay的情形。

LINE Pay提醒，Android手機出廠時未搭載Google服務，其Play商店為額外的方式安裝，例如中國發行的智慧型手機（購自中國本地的手機）；或透過手機廠牌自行推出的應用程式商店安裝LINE應用程式，例如小米、華為、OPPO、VIVO應用程式商店，將無法使用LINE Pay，也無法提供技術支援。

此外，iOS及Android版本或手機韌體非原廠提供，例如手機曾Root、刷機或越獄；或是手機內有下載非官方釋出的應用程式，例如APK檔；或是安裝可規避Root檢測的應用程式，例如Magisk，也無法獲得技術支援。