臉書更名Meta迷因潮 速食店惡搞改名Meat創「肉宇宙」

臉書創辦人兼執行長祖克伯28日宣布，臉書公司將更名為「Meta」。（路透）

社交媒體臉書 創辦人兼執行長祖克柏28日宣布，臉書公司將更名為「Meta」，要打造結合虛擬實境、擴增實境及其他最新科技的「元宇宙」（metaverse）。

臉書更名意外在推特 掀起迷因旋風，美國 連鎖速食業者溫蒂漢堡大玩近似哏，鼓勵大家更名為「Meat」。網友留言笑稱，這是「肉宇宙」（Meatavers）的開端。Meta新成立的官方推特帳戶也回應了溫蒂漢堡的推文，「很高興肉你（Nice to meat you）」，把原本的英文字meet改成meat，以諧音哏同樂。

推特官方帳號也加入這場迷因風潮，先是寫上「大新聞」，看似要宣布大事，最後才開玩笑稱「推特仍是推特」。美國串流影音平台Hulu則回應稱，「嗨，我們仍是Hulu」，臉書應用程式官方帳戶也回應，「嗨，我們還是臉書」。各官方帳戶間有趣互動也吸引網友留言。

此外，也有許多網友惡搞祖克伯宣布臉書更名時刻畫面，有網友甚至大玩「電玩哏」，將圖片改成遊戲「惡靈古堡」中的保護傘公司。

溫蒂漢堡：

Changing name to Meat — Wendy’s (@Wendys) October 28, 2021

Meta回應：

惡搞臉書宣布更名時刻畫面：