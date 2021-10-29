臉書計畫推出智慧手表「照片曝光」挑戰Apple Watch

在臉書App發現的智慧手機影像。(取材自微博)

彭博報導，剛改名為Meta Platforms的臉書 （Facebook） 正在開發一款智慧手表。在臉書一款iPhone用 App 發現的一張照片顯示，這款手表螢幕呈方圓形，內建前置鏡頭。

從這張流出的照片來看，螢幕和機款的四角比Apple Watch 更呈圓弧形，像一般智慧手機都有的前置鏡頭，則位於螢幕的下方，右側有一個控制按紐。螢幕看起來比較像Apple Watch的風格，而不走Google的Fitbit和Garmin的路線。

這個影像是在臉書和雷朋（Ray-Ban）合作推出的智慧眼鏡App中，被開發者 Steve Moser眼尖發現，再分享給彭博。如今改名為Meta的發言人不願置評。

內建鏡頭，可以想見這款新產品或許可用於視訊會議，這將是臉書這產品特出之處。蘋果的Apple Watch或三星電子的智慧手表都沒有鏡頭。

盛傳臉書計劃最快於2022年推出第一款手表，但據知情人士透露，問世的時程可能延後。知情人士表示，臉書規劃三代的手表，計劃在不同的時間點陸續推出。照片裡的產品，或許最後不會問世，但算是臉書投入智慧表領域的頭一個證據。

如果臉書明年推出智慧表產品，勢必與新一代的Apple Watch形成競爭。彭博早先報導，蘋果計劃明年推出多達三款新 Apple Watch，分別是可測體溫的Apple Watch Series 8、低階的 Apple Watch SE，針對運動員設計的粗獷款式。