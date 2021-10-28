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iPhone 13拆解報告 Pro Max零件總成本占售價3成

編譯葉亭均、黃淑玲／綜合外電
華爾街分析師預期，蘋果的iPhone 13手機將需求強勁，尤其是高階的Pro和Pro Max機種。(路透)
華爾街分析師預期，蘋果的iPhone 13手機將需求強勁，尤其是高階的Pro和Pro Max機種。(路透)

日經新聞、英國金融時報與電子產品拆解研究業者「Fomalhaut Techno Solutions」合作，拆解蘋果公司最新頂規旗艦手機iPhone 13 Pro Max。報告顯示，零件總成本是10年前的2.5倍，增幅遠高於手機零售定價的60%增幅。此外，相機鏡頭的成本也增加十倍，半導體的成本也是十年前的三倍。

這份iPhone 13 Pro Max的拆解報告顯示，顯示器占成本20%，相機占17.6%。拆解發現，顯示器是最貴的零件，價格105美元，其次是相機模組，價格77美元，第三是主要半導體45美元。加總各零件價格後的Pro Max成本是438美元，是其建議零售價格的36.5%。

拆解報告也顯示下列零件內容：

105美元的三星顯示器

iPhone 13 Pro Max採用三星電子的OLED顯示器。面板的成本約105美元，比其他零件貴上許多。面板上的玻璃蓋板是康寧（Corning）的超瓷晶盾（Ceramic Shield）玻璃，和前一代一樣。這種面板是由康寧和蘋果公司共同研發，具有超高耐震、耐破損性質。

後鏡頭

iPhone 13 Pro Max配備三顆後鏡頭，分別具有長焦、廣角、超廣角功能。長焦鏡頭配備三倍光學變焦以及微距拍攝功能，用戶可以在距離物體2公分處近距離拍攝。Sony維持在影像感測器方面的主導地位。相機模組成本估計為77美元。相機模組的尺寸和價格已經上揚。

iPhone 13 Pro Max也搭載OIS光學防震系統，這種系統藉由允許鏡頭和細緻的移動維持一致，減少影像模糊感。這種模組也讓使用者可在黑暗中拍照。此外，蘋果也採用另一種穩定系統，在廣角鏡頭中移動影像感測器。儘管鏡頭變得更大、更重，但相機仍然具有避震性。蘋果用上一種磁鐵和線圈，藉由透過線圈傳遞地流的方式來移動影像感測器。

LiDAR感測器，可讓擴增實境（AR）功能運作

LiDAR感測器利用看不見的雷射光束來判斷與物體的距離和物體的形狀。雖然這項技術通常是用於自駕車中，但由於零件價格下跌，因此已經被運用在智慧手機中。蘋果首度在iPhone 12 Pro系列中引進LiDAR感測器。

A15仿生晶片

iPhone 13 Pro Max的「大腦」是採用蘋果自行設計的A15仿生晶片，運用台積電的5奈米製程製造。A15仿生晶片售價為45美元，占手機總成本的10%。

快閃記憶體由鎧俠製造

iPhone 13 Pro Max使用鎧俠（Kioxia）的快閃記憶體儲存照片、影片與其他資料。雖然三星電子等南韓企業在快閃記憶卡方面很強大，蘋果仍選擇採用日本半導體製造商的產品。

5G數據晶片為高通（Qualcomm）產品

Pro Max與前一代一樣，採用高通設計的5G數據晶片。蘋果雖於2019年收購英特爾的數據通訊事業，並開始累積自己的技術，高通現在顯然反而更被看重。高通也為小米、三星供應數據晶片。

電池由中國的欣旺達供應

Pro Max手機的鋰離子電池比前一款容量增加20%。中國大陸的欣旺達電子被報導是電池供應商。欣旺達不只生產智慧手機和平板電腦電池，也生產車用電池。儘管美中貿易紛爭看來沒有結束跡象，但蘋果因成本競爭力，持續依賴中國大陸產品。

蘋果 iPhone 晶片

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