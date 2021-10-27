臉書內部文件揭「引戰商法」貼文讓人愈怒 演算法愈推

臉書內部文件指出，排名演算法表情符號回應的價值視為比「讚」高出5倍，因為激起很多回應表情符號的貼文往往確保用戶更為參與，而確保用戶參與正是臉書業務的關鍵所在。（路透/PA Images）

社群媒體 龍頭臉書 五年前推出「大心」、「哈」、「哇」、「嗚」與「怒」等五種新表情符號，連同原來的標誌性豎起大拇指比「讚」，讓用戶可對動態牆上貼文表達感想。不過，臉書也在後台編程演算法，決定用戶在動態牆看到何種貼文，並利用回應的表情符號作為推送更情緒化與挑釁內容的信號，其中就包括可能令他們生氣的內容。

華盛頓郵報 引述的內部文件揭露，臉書的排名演算法自2017年開始，將「怒」等表情符號回應的價值視為比「讚」高出5倍。背後理論很簡單，激起很多情緒符號的貼文往往會確保用戶提高參與，而確保用戶參與率對臉書有極大好處。

不過，臉書研究團隊很快就懷疑系統有嚴重瑕疵。有位職員在一分內部文件寫到，偏好「有爭議」貼文，包括令用戶生氣的內容，可能「不經意間打開更多垃圾訊息、濫用內容與騙點閱率的大門」，另一位同事則回稱「有此可能」。

據指出，這個警告經證明是先見之明。臉書的資料科學家2019年即確認，越激起「怒」回應表情符號的貼文越含有假訊息、惡毒內容與低劣新聞，也代表臉書3年來系統性加強旗下平台的部分最糟糕之處，讓這些內容在用戶動態牆更為突出，並更廣泛傳播給受眾。

報導更指出，演算法推廣的力量則破壞了內容審查員及操守團隊對抗有毒及有害內容的努力。臉書前產品經理兼「揭弊者」豪根（Frances Haugen）25日就告訴英國議會，「憤怒與仇恨是臉書上最簡單的增長方式」。