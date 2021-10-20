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Google預售Pixel 6/6 Pro 相機新功能可移除路人甲

記者彭慧明／綜合報導
超實用的「魔術橡皮擦」功能可輕鬆移除相片中擾人的背景雜物。(圖：Google提供)
超實用的「魔術橡皮擦」功能可輕鬆移除相片中擾人的背景雜物。(圖：Google提供)

Google在19日舉辦「 Pixel Fall Launch」全球線上發表會，推出全新Pixel手機Pixel 6/6 Pro，搭載首款由Google研發、專為Pixel設計的晶片系統Google Tensor，並強化Google人工智慧和機器學習技術，除了為Pixel相機帶來全面升級的影像處理及拍攝功能，亦提供更個人化、智慧且安全的使用體驗。

根據Google定價，Pixel 6與Pixel 6 Pro分別推出128GB及256GB的容量選項，Pixel 6售價為599美元（128GB）、699美元（256GB）；Pixel 6 Pro售價為899美元（128GB）、999美元（256GB）、1099美元（512GB）。 在顏色選項上，Pixel 6推出海沫色、珊瑚粉和風暴黑，Pixel 6 Pro則有陽光黃、雲霧白4和風暴黑。Nest Hub (第 2 代)，售價為99美元，提供「粉炭白」與「石墨黑」兩種顏色選項。

Google發表會上強調，Tensor是第一個專為Pixel打造的處理器，Pixel 6及Pixel 6 Pro將是Pixel系列中有史以來速度最快、最智慧且最安全的手機。配合全新的Titan M2安全防護晶片，以及5年的安全性更新服務，Pixel 6及Pixel 6 Pro成為硬體安全防護層級數最高的手機。

Pixel 6/6 Pro除了相機硬體設計強化外，相機的功能推出全新「動態肖像模式」(Motion Mode) 讓使用者可以輕鬆拍攝出長曝光攝影的效果，例如自然景觀、城市夜景或是移動的物體。Pixel透過拍攝多張照片並將它們組合起來，並運用機器學習和計算攝影來辨識相片中的主題，找出移動的內容，並為背景添加模糊的效果。新增的「魔術橡皮擦」功能，讓使用者可以在Google相簿中移除干擾物或者直接編輯相片，快速移除不想在相片中出現的搶鏡路人或背景雜物，即便是好幾年前拍的照片，也能透過Google相簿來查看編輯。

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