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AirPods 3該買嗎？舊款速降30元…1張圖決定入手哪款

聯合新聞網 / 綜合報導
挑選合適的AirPods系列。（合成圖／取材自蘋果官網）
挑選合適的AirPods系列。（合成圖／取材自蘋果官網）

外界敲碗已久的蘋果無線耳機AirPods 3終於現身，外觀相似AirPods Pro，雖無可替換的耳塞，但功能升級不少，支援空間音訊、抗水抗汗，定價179美元，跟舊代（AirPods 2）剛推出時相比只貴了20美元，算是「加量不加價」，此外，AirPods 2在官網也同步降價至129美元，該怎麼選，聯合新聞網製作圖表讓你好挑選！

蘋果歷代AirPods規格比較。幣值為台幣。（製表／聯合新聞網）
蘋果歷代AirPods規格比較。幣值為台幣。（製表／聯合新聞網）

外觀比一比

從外觀來看，AirPods 3與AirPods 2相比，耳機柄縮短了33%，外型與AirPods Pro相似，但沒有矽膠耳塞。新款耳機同二代採半入耳式設計，AirPods Pro為入耳式，不少人戴上入耳式的耳機都有些許疼痛不適感（可靠換耳塞解決），AirPods 3可能就成為最佳選擇。

另外，AirPods 3搭配MagSafe充電盒，直接支援無線充電，當時AirPods 2上市搭配無線充電盒要199美元，這次蘋果新款耳機只需179美元，可說是誠意滿滿。

AirPods 3外型如同AirPods Pro短耳機柄的造型，與二代相比，耳機...
AirPods 3外型如同AirPods Pro短耳機柄的造型，與二代相比，耳機柄縮短了33%。（取材自蘋果官網）

AirPods Pro為入耳式設計，雖然可替換耳塞，但仍有不少人佩戴時感到不適。...
AirPods Pro為入耳式設計，雖然可替換耳塞，但仍有不少人佩戴時感到不適。（取材自蘋果官網）

軟硬體比一比

從軟硬體來看，三款皆為H1晶片，AirPods 3有IPX4防水等級，可抗汗抗水，在雨中或進行劇烈的體能訓練，都能從容應對；AirPods 3首度支援空間音訊，能夠即時調節聲音，沉浸在聲音環繞四周的3D劇場感。比較可惜的是，或許是要跟AirPods Pro有所區別，AirPods 3並無像有主動降噪跟通透模式。

AirPods 3增強皮膚感測器，能分辨耳朵和其他表面的不同，因此像是戴上AirPods時就能播放音訊，放在口袋或桌上時就會暫停。

全新AirPods抗汗抗水，耳機機身及充電盒皆具備IPX4防水等級，能適用更多使...
全新AirPods抗汗抗水，耳機機身及充電盒皆具備IPX4防水等級，能適用更多使用情境需求。(圖：蘋果提供)

另外，AirPods 3與其他二款的續航力相比有所提升，AirPods 2聆聽時間最長5小時、AirPods Pro為4.5小時，但AirPods 3最長可達6小時，通話時間可至4小時，若使用MagSafe充電盒，充電5分鐘可使用1小時，最高可提供超過30小時的電池續航力。如果不考慮降噪功能，AirPods 3算是CP值不錯的耳機。

第3代AirPods提供額外1小時的電池續航力，以及支援MagSafe無線充電功...
第3代AirPods提供額外1小時的電池續航力，以及支援MagSafe無線充電功能。(圖：蘋果提供)

價格比一比

若真的有價格上的考量，AirPods 2因新款AirPods 3推出之關係，在官網上的價格從159美元降至129美元，有感降價30美元，且無法換購無線充電盒，須另外購買；AirPods Pro則維持249美元，AirPods 3定價為179美元，比較下來若想趁便宜入手基本款，或許AirPods 2是好選擇。

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