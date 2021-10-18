蘋果隱私設定上路後...廣告市占率暴衝逾兩倍

最新數據顯示，在蘋果隱私政策上路後的六個月內，蘋果廣告事業的市占率暴衝逾兩倍。路透

最新數據顯示，在蘋果 公司調整隱私 政策的六個月內，旗下廣告事業的市占率暴衝逾兩倍。該公司實施的隱私政策調整不利臉書等競爭同業向顧客投放定向廣告。

評估行動裝置廣告行銷績效的業者Branch說，蘋果的廣告事業Search Ads，在所有從廣告連結下載iPhone應用程式（app）次數的占比達58%，比去年同期的17%增逾兩倍。

Search Ads在蘋果應用程式商店App Store提供付費刊登廣告的服務，所刊廣告將出現在App搜尋結果的頂端。例如，若搜尋社群網站Snapchat，第一項搜尋結果可能是短影音平台TikTok。

App廣告市場的規模龐大，且正持續成長。數據分析公司AppsFlyer表示，iPhone和安卓手機的App行銷支出，在2019年為580億美元，到明年預估成長一倍至1,180億美元。

Evercore ISI的研究人員表示，蘋果廣告部門今年度有望賺進50億美元，且預估三年內，每年可賺進200億美元，凸顯蘋果的隱私政策已對廣告市場帶來巨變。

廣告分析公司Kochava員工Grant Simmons認為，與蘋果合作廣告業務的吸引力大增。蘋果先前宣布，用戶可選擇把拒絕廣告追蹤設為預設值，形同封殺臉書、Google、Snap、雅虎及推特這些業者以往的廣告操作模式。