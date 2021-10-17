蘋果發表會18日登場 MacBook Pro升級版傳「有瀏海」

消息人士透露，全新升級的蘋果筆電MacBook Pro，即將導入iPhone的「瀏海設計」。(取材自9to5Mac)

科技網站Appleinsider引述消息人士報導，全新升級的蘋果 筆電MacBook Pro，即將導入iPhone的「瀏海設計」，且不只如此，據傳明年登場的MacBook Air也將採用這個設計理念。蘋果預計在美東時間18日下午1時舉行產品發表會。

中國社群媒體 網友16日爆料，升級版MacBook Pro將導入瀏海設計。科技網站MacRumors報導，這項消息最早在8月傳開，爆料者當時表示，MacBook Air未來的重大升級將導入瀏海設計，與MacBook Pro一樣。

消息人士也說，蘋果可能藉由縮減或移除MacBook Air的楔型機身設計，以改善這款筆電的效能。消息人士說，這款筆電的機身設計將非常圓潤和輕巧。

目前市傳MacBook Air預定2022年登場，而非今年底問世。消息人士說，MacBook Air預料搭載13.3吋mini LED背光螢幕，將提高顏色對比度、產生更深的暗色調，以及提高圖像的高峰亮度水準。

消息人士也說，MacBook Air的升級包括改變設計，更接近MacBook Pro系列產品的外觀，也將推出不同顏色的機身。