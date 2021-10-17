Apple Watch Series 7 三大實用功能升級受矚目

午夜色、星光色是這次最經典耐看，也最容易搭不同色系表帶的款式選擇。記者黃筱晴／攝影

App le Watch Series 7正式在台開賣，關注度雖然不像iPhone那麼受到矚目，但想要在這個口罩不離身的疫情時期更輕鬆、完整地使用iPhone所有強大功能，絕對不能少了Apple Watch" rel="154292">Apple Watch ，來看看有哪些功能升級讓你勢必得入手。

螢幕更大更亮

如果你原本就有使用Apple Watch，在看到Apple Watch Series 7的第一眼，肯定會被超有感升級的大螢幕抓住目光，在幾乎沒有更動到表殼尺寸的前提下，透過更窄的邊框、獨特的折射邊緣，帶來比比 Series 6螢幕面積增加將近20%的神奇視覺效果，與Series 3相比，螢幕面積更是增加超過50%。而從Series 5開始出現的Always On Display功能，讓使用者在垂放手腕時也能隨時顯示基礎資訊，而這次在Series 7上，更提升了在室內垂放手腕時顯示器的亮度，最高可達70%，能更輕鬆地悄悄查看時間或複雜功能。

介面重新設計更易操作

更大的螢幕帶來更充分的顯示空間，讓使用者能夠更輕鬆直接從Apple Watch Series 7上操作更多複雜功能，除了可以換上怕人家不知道你用Apple Watch Series 7的輪廓表面之外，雙行組合更是首度可以放入2個複雜功能App的表面。另外，使用者介面這次也經過重新設計，經常會使用到的設定按鈕都變大了，螢幕上可容納更多的文字，甚至可以放進QWERTY鍵盤，如果還是怕眼睛不夠利看不清楚，還可以從設定裡直接調整字體大小。

快充速度提升33%

另外，此次盒裝內最大的不同，就是附上了全新磁性快速充電USB-C連接線，讓充電速度比Series 6最高可提升33%。電量從0充到80%，只要45分鐘，且充電8分鐘即可提供8小時睡眠追蹤。但可惜的是，拿這個新的連接線去充其他舊款Apple Watch，還是只能擁有原本的標準充電速度而已。

如果你是追求時尚造型搭配的使用者，當然也不能錯過Apple Watch Series 7全新的鋁金屬表殼顏色，綠色最搶眼，藍色比上一代更淺一點點，(PRODUCT)RED則是比前一代更鮮豔飽和，而午夜色、星光色則是最經典耐看，搭配種類繁多的全新表帶款式與秋冬配色，人人都能找到最適合自己的Apple Watch。

不過，雖然蘋果表示Apple Watch Series 7使用了最強的抗裂水晶玻璃表面、全新IP6X等級防塵功能，但升級後螢幕變得更大、更無邊際感的表面，讓你還是忍不住想要替它加個保護殼才安心。